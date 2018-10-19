Верховный суд спас парковки во дворах

Высшая судебная инстанция отказалась менять нормы, позволяющие организовывать гостевые парковки во дворах многоквартирных домов.

С жалобой в Верховный суд обратился некий Роман Тепленичев, который оспаривал «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденные постановлением от 10 июня 2010 года № 64.

В них, в частности, говорится, о том, что кроме детских площадок, игровых, спортивных и хозяйственных площадок во дворах жилых домов должны быть предусмотрены и гостевые парковки. При этом во дворах запрещается обустройство автостоянок, за исключением гостевых.

Истец считает, что пункты противоречат друг другу и разрешение на размещение во дворах гостевых стоянок автотранспорта должно быть отменено. Также в жалобе он заявил о том, что размещение парковок в непосредственной близости от фасадов домов, детских, игровых и спортивных площадок не обеспечивает «соблюдение гигиенических требований к качеству атмосферного воздуха и уровню шума в жилой зоне». Наконец, заявитель считает, что в условиях плотной городской застройки гостевые парковки снижают антитеррористическую защищенность.

Ответчиками выступали Роспотребнадзор и Минюст, которые не согласились с позицией заявителя, сославшись на то, что действующие СанПины соответствуют законодательству и не нарушают ничьих прав.

В итоге Верховный суд отказал истцу в жалобе. В позиции инстанции говорится, что утвержденные правила не противоречат нормам федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окружающей среды», «О противодействии терроризму». Мало того, перечисленные законы не запрещают создание гостевых парковок во дворах, а иных нормативно-правовых актов большей юридической силы не существует.

Верховный суд отклонил жалобу, не найдя обоснованных причин для запрета гостевых парковок во дворах многоквартирных домов.

Фото: Depositphotos.com

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