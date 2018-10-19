Верховный суд спас парковки во дворах

Высшая судебная инстанция отказалась менять нормы, позволяющие организовывать гостевые парковки во дворах многоквартирных домов.

С жалобой в Верховный суд обратился некий Роман Тепленичев, который оспаривал «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденные постановлением от 10 июня 2010 года № 64.

В них, в частности, говорится, о том, что кроме детских площадок, игровых, спортивных и хозяйственных площадок во дворах жилых домов должны быть предусмотрены и гостевые парковки. При этом во дворах запрещается обустройство автостоянок, за исключением гостевых.

Истец считает, что пункты противоречат друг другу и разрешение на размещение во дворах гостевых стоянок автотранспорта должно быть отменено. Также в жалобе он заявил о том, что размещение парковок в непосредственной близости от фасадов домов, детских, игровых и спортивных площадок не обеспечивает «соблюдение гигиенических требований к качеству атмосферного воздуха и уровню шума в жилой зоне». Наконец, заявитель считает, что в условиях плотной городской застройки гостевые парковки снижают антитеррористическую защищенность.

Ответчиками выступали Роспотребнадзор и Минюст, которые не согласились с позицией заявителя, сославшись на то, что действующие СанПины соответствуют законодательству и не нарушают ничьих прав.

В итоге Верховный суд отказал истцу в жалобе. В позиции инстанции говорится, что утвержденные правила не противоречат нормам федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окружающей среды», «О противодействии терроризму». Мало того, перечисленные законы не запрещают создание гостевых парковок во дворах, а иных нормативно-правовых актов большей юридической силы не существует.

Верховный суд отклонил жалобу, не найдя обоснованных причин для запрета гостевых парковок во дворах многоквартирных домов.

Зато парковки во дворах могут стать платными. Это позволяет сделать принятый закон «Об организации дорожного движения».

В Омске с жителей решили взимать налог за парковочные места во дворах многоквартирных домов.

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