Верховный суд спас парковки во дворах

С жалобой в Верховный суд обратился некий Роман Тепленичев, который оспаривал «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденные постановлением от 10 июня 2010 года № 64.
В них, в частности, говорится, о том, что кроме детских площадок, игровых, спортивных и хозяйственных площадок во дворах жилых домов должны быть предусмотрены и гостевые парковки. При этом во дворах запрещается обустройство автостоянок, за исключением гостевых.
Истец считает, что пункты противоречат друг другу и разрешение на размещение во дворах гостевых стоянок автотранспорта должно быть отменено. Также в жалобе он заявил о том, что размещение парковок в непосредственной близости от фасадов домов, детских, игровых и спортивных площадок не обеспечивает «соблюдение гигиенических требований к качеству атмосферного воздуха и уровню шума в жилой зоне». Наконец, заявитель считает, что в условиях плотной городской застройки гостевые парковки снижают антитеррористическую защищенность.
Ответчиками выступали Роспотребнадзор и Минюст, которые не согласились с позицией заявителя, сославшись на то, что действующие СанПины соответствуют законодательству и не нарушают ничьих прав.
В итоге Верховный суд отказал истцу в жалобе. В позиции инстанции говорится, что утвержденные правила не противоречат нормам федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окружающей среды», «О противодействии терроризму». Мало того, перечисленные законы не запрещают создание гостевых парковок во дворах, а иных нормативно-правовых актов большей юридической силы не существует.
Верховный суд отклонил жалобу, не найдя обоснованных причин для запрета гостевых парковок во дворах многоквартирных домов.
- Зато парковки во дворах могут стать платными. Это позволяет сделать принятый закон «Об организации дорожного движения».
- В Омске с жителей решили взимать налог за парковочные места во дворах многоквартирных домов.
Фото: Depositphotos.com
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