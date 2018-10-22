«Лишенцам» облегчили жизнь. Вернуть права стало проще

Вступили в силу новые правила возврата водительских удостоверений. Для некоторых категорий лишенных водительских прав их получение упростится.

В конце прошлой недели вступило в силу постановление правительства, которое по-новому регламентирует возврат водительского удостоверения после лишения прав судом. Практически одновременно ГИБДД России направила в свои подразделения новые рекомендации.

Несмотря на заверения некоторых СМИ, больших изменений не произошло. Чтобы вернуть водительское удостоверение после отбытия срока лишения, и раньше надо было оплатить все имеющиеся штрафы, это закреплено в ст. 32.6 КоАП России, в редакции, которая была принята еще в 2013 году. Кроме того, лишенные прав за «пьяные» статьи (вождение в состоянии опьянения, отказ от медосвидетельствования, употребление алкоголя после ДТП) должны предоставить медсправку.

Изменились правила для тех, кто был осужден по Уголовному кодексу, например, управлял автомобилем в нетрезвом виде, что привело к аварии с пострадавшими и жертвами. С таких «лишенцев» требовать медсправки и оплату всех штрафов при возврате водительского удостоверения не будут.

Сохранилась и обязанность для всех без исключения лишенных водительских прав сдавать теоретический экзамен. Но если до нового постановления правительства он состоял из тех же вопросов, что и для кандидатов в водители, то есть в нем были вопросы об устройстве автомобиля и оказании первой медицинской помощи, то теперь проверять будут только знания правил дорожного движения.

Любопытно, что проходить экзамен необходимо в регионе, в котором водитель был лишен прав. Правда, за месяц до окончания срока лишения, пишет «КоммерсантЪ», он может направить в подразделение письмо с просьбой вернуть водительское удостоверение в другом подразделении региона. В рекомендациях ГИБДД говорится, что знания можно проверить в любом удобном для водителя подразделении вне зависимости от региона, а вот постановление правительства такой нормы не содержит.

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Фото: Петр Ковалев/Интерпресс/ТАСС