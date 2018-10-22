Обжаловать штрафы станет сложнее. «Письма счастья» будут хранить неделю

Сегодня срок хранения писем с постановлениями о штрафах в почтовых отделениях 30 дней. После того, как новые ведомственные правила вступят в силу, этот срок сократится до недели. После они отправятся обратно в ГИБДД, а штраф вступит в силу. То есть фактически «письма счастья» приравняют к судебным решениям.
Сами поправки были учтены еще в новой редакции закона «О почтовой связи», который вступил в силу в сентябре этого года, но для изменения порядка хранения понадобилось внести изменения и в ведомственные правила.
Нововведение должно усложнить жизнь тем, кто уклоняется от уплаты штрафов. Некоторые водители намеренно получают письмо в последние дни хранения на почте, после чего отправляют в ГИБДД обжалование. При этом, чтобы максимально затянуть сроки, автовладелец отправляет письмо, например, из другого города. В итоге в ГИБДД попросту не успевают рассмотреть дело об административном правонарушении, и дело по нему прекращается.
Юристы говорят, что новые правила усложнят жизнь и законопослушным автовладельцам. Например, тем, кто продал свой автомобиль. Зачастую новый владелец не спешит ставить его на учет, а все штрафы с камер получает старый владелец, который затем вынужден их обжаловать. Если постановление о штрафе придет в конце недели, то у автовладельца, с учетом того, что извещение с почты ему доставят через день-два после прихода туда письма, останется совсем немного времени для того, чтобы получить письмо и обжаловать штрафы, ведь выходные дни также считаются.
- Вскоре водители смогут продлить срок скидки на штраф, если вовремя не получили «письмо счастья».
- Главный госавтоинспектор России Михаил Черников рассказал, где нужно обжаловать штраф с камер.
Фото: Depositphotos.com
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