Обжаловать штрафы станет сложнее. «Письма счастья» будут хранить неделю

Минкомсвязи подготовило проект ведомственного приказа, согласно которому письма со штрафами ГИБДД будут храниться в почтовых отделениях всего семь дней.

Сегодня срок хранения писем с постановлениями о штрафах в почтовых отделениях 30 дней. После того, как новые ведомственные правила вступят в силу, этот срок сократится до недели. После они отправятся обратно в ГИБДД, а штраф вступит в силу. То есть фактически «письма счастья» приравняют к судебным решениям.

Сами поправки были учтены еще в новой редакции закона «О почтовой связи», который вступил в силу в сентябре этого года, но для изменения порядка хранения понадобилось внести изменения и в ведомственные правила.

Нововведение должно усложнить жизнь тем, кто уклоняется от уплаты штрафов. Некоторые водители намеренно получают письмо в последние дни хранения на почте, после чего отправляют в ГИБДД обжалование. При этом, чтобы максимально затянуть сроки, автовладелец отправляет письмо, например, из другого города. В итоге в ГИБДД попросту не успевают рассмотреть дело об административном правонарушении, и дело по нему прекращается.

Юристы говорят, что новые правила усложнят жизнь и законопослушным автовладельцам. Например, тем, кто продал свой автомобиль. Зачастую новый владелец не спешит ставить его на учет, а все штрафы с камер получает старый владелец, который затем вынужден их обжаловать. Если постановление о штрафе придет в конце недели, то у автовладельца, с учетом того, что извещение с почты ему доставят через день-два после прихода туда письма, останется совсем немного времени для того, чтобы получить письмо и обжаловать штрафы, ведь выходные дни также считаются.

Вскоре водители смогут продлить срок скидки на штраф, если вовремя не получили «письмо счастья».

Главный госавтоинспектор России Михаил Черников рассказал, где нужно обжаловать штраф с камер.

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