Новое поколение Hyundai Creta будет 7-местным

Новое поколение кроссовера Hyundai Creta получит 7-местный вариант салона и новую линейку двигателей.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Hyundai Creta, второе поколение кроссовера
Hyundai Creta, второе поколение кроссовера

В компании Hyundai начали работу над вторым поколением своего популярного кроссовера Creta. Уже известно, что автомобиль станет немного больше, обзаведется новыми современными опциями и получит новый фамильный дизайн.

Главной новостью стало то, что второе поколение модели будет выпускаться как с 5-местным салоном, так и с 7-местным. Это станет возможно благодаря увеличенным габаритам кроссовера. Стандартная 5-местная версия поступит в продажу в конце 2020 года, а 7-местный автомобиль можно будет купить в начале 2021 года.

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Подробности о новом поколении стали известны индийским журналистам из журнала Autocar. Там на смену нынешней гамме моторов придет линейка 1,5-литровых бензиновых и дизельных двигателей BS-VI. Эти же двигатели устанавливаются на обновленную Verna, которая в нашей стране продается под именем Solaris.

Главным конкурентом нового Hyundai Creta в Индии станет кроссовер Nissan Kicks, а также новые компактные кроссоверы, над которыми в данный момент работают Volkswagen и Skoda.

Что касается стоимости автомобиля, то она будет соразмерной ценникам конкурентов. Кроссовер с 7-местным салоном, скорее всего, займет нишу Tucson, который, в свою очередь, должен потеснить флагманский Santa Fe. Для этого его также оснастят третьим рядом сидений и рядом современных опций. Таким образом, весь модельный ряд кроссоверов Hyundai будет модернизирован.

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Фото: Autocarindia.com

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Отзывы о Hyundai Creta (9)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хороший авто за свои деньги

Недостатки:

За свои деньги хороший авто

Комментарий:

Вот почему во всех статьях про crety ZR пишет, что двигатели 1.6 и 2.0 отлично переваривают 92 и ZR только на нем и ездят, а в справочнике пишутьс про расход 95 на 100 км "Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,75 л/100 км)" непонятно

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