Новое поколение Hyundai Creta будет 7-местным

Новое поколение кроссовера Hyundai Creta получит 7-местный вариант салона и новую линейку двигателей.

Hyundai Creta, второе поколение кроссовера

В компании Hyundai начали работу над вторым поколением своего популярного кроссовера Creta. Уже известно, что автомобиль станет немного больше, обзаведется новыми современными опциями и получит новый фамильный дизайн.

Главной новостью стало то, что второе поколение модели будет выпускаться как с 5-местным салоном, так и с 7-местным. Это станет возможно благодаря увеличенным габаритам кроссовера. Стандартная 5-местная версия поступит в продажу в конце 2020 года, а 7-местный автомобиль можно будет купить в начале 2021 года.

Материалы по теме Лучшие полноприводные автомобили! Рейтинг ЗР Подробности о новом поколении стали известны индийским журналистам из журнала Autocar. Там на смену нынешней гамме моторов придет линейка 1,5-литровых бензиновых и дизельных двигателей BS-VI. Эти же двигатели устанавливаются на обновленную Verna , которая в нашей стране продается под именем Solaris. Подробности о новом поколении стали известны индийским журналистам из журнала Autocar. Там на смену нынешней гамме моторов придет линейкажеустанавливаются на обновленную, которая в нашей стране продается под именем Solaris.

Главным конкурентом нового Hyundai Creta в Индии станет кроссовер Nissan Kicks, а также новые компактные кроссоверы, над которыми в данный момент работают Volkswagen и Skoda.

Что касается стоимости автомобиля, то она будет соразмерной ценникам конкурентов. Кроссовер с 7-местным салоном, скорее всего, займет нишу Tucson, который, в свою очередь, должен потеснить флагманский Santa Fe. Для этого его также оснастят третьим рядом сидений и рядом современных опций. Таким образом, весь модельный ряд кроссоверов Hyundai будет модернизирован.

При покупке Hyundai Creta с рук нужно помнить несколько важных моментов. Советы редакции.

Что собой представляет главный конкурент нового Hyundai Creta — Nissan Kicks?

Фото: Autocarindia.com