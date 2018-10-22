Кирпичные гаражи в России по-прежнему пользуются спросом. Исследование

В целом же выяснилось, что гаражи в 20 раз популярнее машиномест.



В России гаражи гораздо более востребованы, чем машиноместа: 95% против 5% спроса. Наиболее популярны для хранения автомобилей кирпичные гаражи, на них в третьем квартале этого года пришлось 59% спроса, за год они даже слегка подорожали; 27% досталось железобетонным, а 14% — металлическим. Кирпичные гаражи лидируют в 15 городах из 23. Железобетонные популярнее в Тюмени, Челябинске, Красноярске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а металлические — в Уфе, Ростове-на-Дону и Москве, показало исследование, проведенное компанией «Авито Недвижимость».

А вот в Санкт-Петербурге больше интересуются железобетонными гаражами (53%), в Москве на первое место по популярности вышли металлические (44%).

Что касается машиномест, то 58% спроса пришлось на подземные парковки, 33% — на многоуровневые, 5% — на крытые, и 4% — на открытые.

Наибольшим спросом подземные парковки пользуются в Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Тольятти, Красноярске, Иркутске, Ижевске, Перми и Новосибирске. В Москве, Омске и Ульяновске предпочитают машиноместа на многоуровневых парковках.

Дешевле всего кирпичные гаражи обходятся в Ижевске — 140 515 рублей, Челябинске — 191 011 рублей, и Тольятти — 225 117 рублей, а дороже всего в Москве — 679 111 рублей, Ростове-на-Дону — 539 675 рублей, и Санкт-Петербурге — 539 876 рублей. Больше всего они подорожали в 3-м квартале в Санкт-Петербурге (+17%), а снизились цены — в Ульяновске (-6%).

Самые дешевые подземные машиноместа можно было купить в Тольятти (261 728 рублей), Барнауле (326 851 рубль) и Волгограде (465 148 рублей), а самые дорогие — в Москве (1 014 742 рубля), Ростове-на-Дону (813 884 рубля) и Саратове (813 054 рубля). Больше всего они подорожали в Омске (+38%), Уфе (+24%) и Краснодаре (+16%), подешевели — в Ульяновске (-19%), Волгограде (-17%) и Москве (-6%).

Годовая динамика средней цены кирпичных гаражей и мест на подземной парковке, руб., III квартал 2018 года

Город

Кирпичные гаражи

Места на подземной парковке

Цена

Изменение

Цена

Изменение

Барнаул

326 851

5%

350 166

—4%

Волгоград

230 092

4%

456 148

—17%

Воронеж

367 089

3%

520 438

—3%

Екатеринбург

498 618

12%

525 453

—4%

Ижевск

140 515

—4%

710 714

5%

Иркутск

437 559

6%

766 877

10%

Казань

336 200

9%

569 885

1%

Краснодар

462 071

0%

460 223

16%

Красноярск

406 136

12%

692 393

4%

Москва

679 111

2%

1 014 742

—6%

Нижний Новгород

342 385

4%

694 633

3%

Новосибирск

393 377

11%

539 771

—1%

Омск

304 924

9%

714 615

38%

Пермь

282 767

2%

497 656

—4%

Ростов-на-Дону

539 576

—3%

813 994

0%

Самара

386 990

—5%

661 566

—4%

Санкт-Петербург

539 876

17%

797 357

1%

Саратов

267 193

15%

813 054

6%

Тольятти

225 117

3%

261 728

14%

Тюмень

326 239

13%

577 743

—4%

Ульяновск

337 200

—6%

527 367

—19%

Уфа

406 122

6%

565 783

24%

Челябинск

191 011

—3%

734 851

14%

Вся Россия

336 313

2%

682 520

0%

Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

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