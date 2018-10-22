Кирпичные гаражи в России по-прежнему пользуются спросом. Исследование

В целом же выяснилось, что гаражи в 20 раз популярнее машиномест.

В России гаражи гораздо более востребованы, чем машиноместа: 95% против 5% спроса. Наиболее популярны для хранения автомобилей кирпичные гаражи, на них в третьем квартале этого года пришлось 59% спроса, за год они даже слегка подорожали; 27% досталось железобетонным, а 14% — металлическим. Кирпичные гаражи лидируют в 15 городах из 23. Железобетонные популярнее в Тюмени, Челябинске, Красноярске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а металлические — в Уфе, Ростове-на-Дону и Москве, показало исследование, проведенное компанией «Авито Недвижимость».А вот в Санкт-Петербурге больше интересуются железобетонными гаражами (53%), в Москве на первое место по популярности вышли металлические (44%).Что касается машиномест, то 58% спроса пришлось на подземные парковки, 33% — на многоуровневые, 5% — на крытые, и 4% — на открытые.Наибольшим спросом подземные парковки пользуются в Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Тольятти, Красноярске, Иркутске, Ижевске, Перми и Новосибирске. В Москве, Омске и Ульяновске предпочитают машиноместа на многоуровневых парковках.Дешевле всего кирпичные гаражи обходятся в Ижевске — 140 515 рублей, Челябинске — 191 011 рублей, и Тольятти — 225 117 рублей, а дороже всего в Москве — 679 111 рублей, Ростове-на-Дону — 539 675 рублей, и Санкт-Петербурге — 539 876 рублей. Больше всего они подорожали в 3-м квартале в Санкт-Петербурге (+17%), а снизились цены — в Ульяновске (-6%).Самые дешевые подземные машиноместа можно было купить в Тольятти (261 728 рублей), Барнауле (326 851 рубль) и Волгограде (465 148 рублей), а самые дорогие — в Москве (1 014 742 рубля), Ростове-на-Дону (813 884 рубля) и Саратове (813 054 рубля). Больше всего они подорожали в Омске (+38%), Уфе (+24%) и Краснодаре (+16%), подешевели — в Ульяновске (-19%), Волгограде (-17%) и Москве (-6%).

А знаете ли вы, автомобили каких марок и моделей чаще всего попадают в аварии? Это стало темой другого исследования.

Также стали известны основные причины недовольства автовладельцев автосервисами.

Годовая динамика средней цены кирпичных гаражей и мест на подземной парковке, руб., III квартал 2018 года



Город Кирпичные гаражи Места на подземной парковке Цена Изменение Цена Изменение Барнаул 326 851 5% 350 166 —4% Волгоград 230 092 4% 456 148 —17% Воронеж 367 089 3% 520 438 —3% Екатеринбург 498 618 12% 525 453 —4% Ижевск 140 515 —4% 710 714 5% Иркутск 437 559 6% 766 877 10% Казань 336 200 9% 569 885 1% Краснодар 462 071 0% 460 223 16% Красноярск 406 136 12% 692 393 4% Москва 679 111 2% 1 014 742 —6% Нижний Новгород 342 385 4% 694 633 3% Новосибирск 393 377 11% 539 771 —1% Омск 304 924 9% 714 615 38% Пермь 282 767 2% 497 656 —4% Ростов-на-Дону 539 576 —3% 813 994 0% Самара 386 990 —5% 661 566 —4% Санкт-Петербург 539 876 17% 797 357 1% Саратов 267 193 15% 813 054 6% Тольятти 225 117 3% 261 728 14% Тюмень 326 239 13% 577 743 —4% Ульяновск 337 200 —6% 527 367 —19% Уфа 406 122 6% 565 783 24% Челябинск 191 011 —3% 734 851 14% Вся Россия 336 313 2% 682 520 0%

Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС