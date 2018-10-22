Кирпичные гаражи в России по-прежнему пользуются спросом. Исследование

В России гаражи гораздо более востребованы, чем машиноместа: 95% против 5% спроса. Наиболее популярны для хранения автомобилей кирпичные гаражи, на них в третьем квартале этого года пришлось 59% спроса, за год они даже слегка подорожали; 27% досталось железобетонным, а 14% — металлическим. Кирпичные гаражи лидируют в 15 городах из 23. Железобетонные популярнее в Тюмени, Челябинске, Красноярске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а металлические — в Уфе, Ростове-на-Дону и Москве, показало исследование, проведенное компанией «Авито Недвижимость».
А вот в Санкт-Петербурге больше интересуются железобетонными гаражами (53%), в Москве на первое место по популярности вышли металлические (44%).
Что касается машиномест, то 58% спроса пришлось на подземные парковки, 33% — на многоуровневые, 5% — на крытые, и 4% — на открытые.
Наибольшим спросом подземные парковки пользуются в Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Тольятти, Красноярске, Иркутске, Ижевске, Перми и Новосибирске. В Москве, Омске и Ульяновске предпочитают машиноместа на многоуровневых парковках.
Дешевле всего кирпичные гаражи обходятся в Ижевске — 140 515 рублей, Челябинске — 191 011 рублей, и Тольятти — 225 117 рублей, а дороже всего в Москве — 679 111 рублей, Ростове-на-Дону — 539 675 рублей, и Санкт-Петербурге — 539 876 рублей. Больше всего они подорожали в 3-м квартале в Санкт-Петербурге (+17%), а снизились цены — в Ульяновске (-6%).
Самые дешевые подземные машиноместа можно было купить в Тольятти (261 728 рублей), Барнауле (326 851 рубль) и Волгограде (465 148 рублей), а самые дорогие — в Москве (1 014 742 рубля), Ростове-на-Дону (813 884 рубля) и Саратове (813 054 рубля). Больше всего они подорожали в Омске (+38%), Уфе (+24%) и Краснодаре (+16%), подешевели — в Ульяновске (-19%), Волгограде (-17%) и Москве (-6%).
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Годовая динамика средней цены кирпичных гаражей и мест на подземной парковке, руб., III квартал 2018 года
|
Город
|
Кирпичные гаражи
|
Места на подземной парковке
|
Цена
|
Изменение
|
Цена
|
Изменение
|
Барнаул
|
326 851
|
5%
|
350 166
|
—4%
|
Волгоград
|
230 092
|
4%
|
456 148
|
—17%
|
Воронеж
|
367 089
|
3%
|
520 438
|
—3%
|
Екатеринбург
|
498 618
|
12%
|
525 453
|
—4%
|
Ижевск
|
140 515
|
—4%
|
710 714
|
5%
|
Иркутск
|
437 559
|
6%
|
766 877
|
10%
|
Казань
|
336 200
|
9%
|
569 885
|
1%
|
Краснодар
|
462 071
|
0%
|
460 223
|
16%
|
Красноярск
|
406 136
|
12%
|
692 393
|
4%
|
Москва
|
679 111
|
2%
|
1 014 742
|
—6%
|
Нижний Новгород
|
342 385
|
4%
|
694 633
|
3%
|
Новосибирск
|
393 377
|
11%
|
539 771
|
—1%
|
Омск
|
304 924
|
9%
|
714 615
|
38%
|
Пермь
|
282 767
|
2%
|
497 656
|
—4%
|
Ростов-на-Дону
|
539 576
|
—3%
|
813 994
|
0%
|
Самара
|
386 990
|
—5%
|
661 566
|
—4%
|
Санкт-Петербург
|
539 876
|
17%
|
797 357
|
1%
|
Саратов
|
267 193
|
15%
|
813 054
|
6%
|
Тольятти
|
225 117
|
3%
|
261 728
|
14%
|
Тюмень
|
326 239
|
13%
|
577 743
|
—4%
|
Ульяновск
|
337 200
|
—6%
|
527 367
|
—19%
|
Уфа
|
406 122
|
6%
|
565 783
|
24%
|
Челябинск
|
191 011
|
—3%
|
734 851
|
14%
|
Вся Россия
|
336 313
|
2%
|
682 520
|
0%
Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС
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