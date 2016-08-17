Новосибирские блогеры сварили суп из Жигулей

Эти ребята давно славятся своими чумовыми проектами. На этот раз они решили сварить в гигантской кастрюле ну если не шурпу, то жигульму. И вот что из этого получилось.

YouTube-канал «Гараж 54» в очередной раз удивил подписчиков. Ребята еще ни разу не пытались сварить автомобиль, так почему бы не попробовать? Из железа сделали гигантскую кастрюлю, залили воду, вскипятили, покидали в нее соль, перец, лаврушку и вермишель и опустили Жигули. Все это, разумеется, за городом, чтобы никому не причинить беспокойства.

10 тонн воды удалось вскипятить за 6 часов, а сам автомобиль варили примерно 1,5 часа. А все ради чего?

— В итоге машину мы достали, привезли обратно на базу, —откровенничает Владислав Барашенков, — теперь очень хотим увидеть глаза человека, из чьей машины сделали суп.

Пользователи по-разному оценили этот ролик, негативных комментариев все же больше, но ведь смотрят же! А ребятки, похоже, попутно неплохо заработали на рекламе. Общую мысль выразил один из пользователей словами: «Смотрю с улыбкой. Вроде бы и дебилизм, но прикольно же!» А другой предложил, раз уж машину сварили, теперь ее еще и пожарить.

Ранее команда «Гаража 54» попыталась завести автомобили, которые год провели под землей. Не завелся из них только один.

До этого новосибирцы полетали с Окой на воздушном шаре. Правда, потом владельца аэростата власти оштрафовали. Но сумма оказалась не слишком серьезной.

Видео: YouTube