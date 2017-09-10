Обновленный Kia Sportage: цены и комплектации

Продажи обновленного кроссовера стартуют 1 ноября 2018 года. Цены начинаются от 1 329 900 рублей.

Кроссовер Sportage на российском рынке получит два бензиновых двигателя: 2-литровый MPI (150 л.с.) и новый 2.4 GDI (184 л.с.), а также дизельный 2-литровый CRDi (185 л.с.). Для дизеля предусмотрен новый 8-ступенчатый автомат, для остальных моторов предложат либо 6-ступенчатый автомат, либо 6-ступенчатую механику. Для автомобилей с 2-литровым бензиновым двигателем возможен передний или полный привод, с дизельным мотором — только полный привод.

Клиентам предложат на выбор шесть комплектаций: Classic, Comfort, Luxe, Prestige и Premium, а также версию со спортивным дизайн-пакетом GT Line.

Уже в «базе» автомобиль оснащается 5 подушками безопасности, ABS, системой стабилизации, системой стабилизации прицепа, системами помощи подъема в гору и спуска с горы, системой контроля давления в шинах, креплением детского кресла Isofix, а спинки задних сидений складываются в пропорции 60/40. В салоне — мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, электроприводы стеклоподъемников всех дверей, Bluetooth и аудиосистема с шестью динамиками. Для пассажиров задних сидений предусмотрена розетка 12V, а в багажном отсеке есть шторка, прикрывающая багаж. За автомобиль комплектации Classic с бензиновым 2-литровым двигателем, передним приводом и МКП попросят 1 329 900 рублей.

Комплектация Comfort также предусмотрена только для автомобилей с 2-литровым двигателем. Автомобиль в этой версии дополнен противотуманными фарами и светодиодными ходовыми огнями, а наружные зеркала имеют электропривод складывания. Среди оснащения — раздельный климат-контроль, круиз-контроль, датчик дождя, задние парковочные датчики и электрорегулировка поясничного подпора водительского сиденья. Стоимость кроссовера в этой комплектации — от 1 494 900 рублей.

Для комплектации Luxe доступны двигатели 2 л, 2,4 л, 6-ступенчатая механическая или 6-ступенчатая автоматическая коробки передач, передний и полный привод. В этой версии предусмотрена 7-дюймовая мультимедиасистема, самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида и датчик света. Стоимость автомобиля в этой комплектации варьируется от 1 604 900 до 1 794 900 рублей.

Версия Prestige оснащается бензиновыми двигателями 2,0 и 2,4 литра, передним или полным приводом и 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Здесь у автомобиля полностью светодиодные фары, система бесключевого доступа Smart Key, запуск и остановка двигателя осуществляются при помощи кнопки, а сиденья отделаны кожей. Стоимость такого автомобиля составляет от 1 769 900 до 1 959 900 рублей.

В «топе» предложат автомобили с 2,4-литровым бензиновым или 2-литровым дизельным мотором. Здесь 19-дюймовые легкосплавные колеса, тонированные задние стекла и панорамная крыша с электроприводом. В салоне — приборная панель с цветным 4,2-дюймовым дисплеем. В этой версии автомобиль оснащен автоматической системой экстренного торможения, системой удержания в полосе и системой контроля слепых зон. Впервые для модели предлагают систему распознавания усталости водителя. Автомобиль в комплектации Premium с бензиновым мотором покупателям предложат за 2 214 900 рублей, а с дизелем — за 2 244 900 рублей.

Версия GT Line отличается стайлинг-пакетом, в который входят: 19-дюймовые литые диски, отделанные матовым хромом дверные ручки, глянцевая черная решетка радиатора и спортивные накладки на педали. В салоне — спортивный руль с лепестками переключения передач и контрастная красная прострочка сидений. За Kia Sportage GT Line с бензиновым мотором 2,4 л попросят 2 089 900 рублей.

В версиях Premium и GT Line автомобиль оснащается передними тормозными дисками увеличенного диаметра.

Обновленный Спортидж показали еще на Международном Московском автосалоне летом этого года.

В сентябре Kia представила спецверсии Rio и Soul для России: их особенность — красные элементы оформления и особый пакет опций.



Фото: Kia