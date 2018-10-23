Иномарки переведут на российские комплектующие

Иностранные автоконцерны, располагающие своими производствами в нашей стране, будут обеспечены необходимыми компонентами, выпущенными отечественной промышленностью. Что именно готовы предложить отечественные производители автопрому, рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Сейчас обсуждаются варианты господдержки инвестиционных проектов автокомпаний, рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. На одном из последних совещаний, где участвовали представители автопрома, легкой промышленности, химической промышленности, металлургии и других отраслей, отмечалось, что поддержку необходимо оказывать, прежде всего, тем производителям, которые готовы углублять локализацию и осваивать продукцию российских отраслевых предприятий.

Например, сегодня для внутренней отделки автомобилей в основном используются изделия из пластмасс, основой которых является полипропилен, полиамид, поливинилхлорид, сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом (АБС-пластик) и их композиции, передает слова Евтухова «Российская газета». Эти материалы выпускают и в России. Легкая промышленность готова поставлять для автопрома нетканые материалы, мембраны, кожу для отделки салона, наполнители для сидений, шумо- и виброизоляционные материалы, материалы для производства ковриков.

Концерну Volkswagen уже предложили взглянуть на опыт марки Aurus, машины которой оснащены автоматической коробкой передач российского производства. И, возможно, создать совместное производство.

Все решения принимаются в русле «Стратегии развития автопрома», основными целями которой являются освоение новых технологий и развитие производства автокомпонентов.

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