Иномарки переведут на российские комплектующие

Иностранные автоконцерны, располагающие своими производствами в нашей стране, будут обеспечены необходимыми компонентами, выпущенными отечественной промышленностью. Что именно готовы предложить отечественные производители автопрому, рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Сейчас обсуждаются варианты господдержки инвестиционных проектов автокомпаний, рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. На одном из последних совещаний, где участвовали представители автопрома, легкой промышленности, химической промышленности, металлургии и других отраслей, отмечалось, что поддержку необходимо оказывать, прежде всего, тем производителям, которые готовы углублять локализацию и осваивать продукцию российских отраслевых предприятий.

Например, сегодня для внутренней отделки автомобилей в основном используются изделия из пластмасс, основой которых является полипропилен, полиамид, поливинилхлорид, сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом (АБС-пластик) и их композиции, передает слова Евтухова «Российская газета». Эти материалы выпускают и в России. Легкая промышленность готова поставлять для автопрома нетканые материалы, мембраны, кожу для отделки салона, наполнители для сидений, шумо- и виброизоляционные материалы, материалы для производства ковриков.

Фото: Depositphotos

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