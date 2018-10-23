АВТОВАЗ снова стал прибыльным

Российский автогигант отчитался о финансовых итогах за первые девять месяцев этого года.

Компания опубликовала свою отчетность за первые девять месяцев 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности: они более строгие, чем российские. В январе-сентябре АВТОВАЗ зафиксировал чистую прибыль в 5,4 млрд руб. против убытков в 4,5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла более чем на четверть, до 198,7 млрд руб.

Стоит отметить, что весной основные акционеры АВТОВАЗа (Renault и «Ростех») докапитализировали предприятие, конвертировав долги в 61,8 млрд руб. в акции. Кроме того, летом завод получил компенсацию от Nissan в размере 1,8 млрд руб. за досрочное расторжение контракта, предусматривающего контрактую сборку нескольких моделей японского автопроизводителя в Тольятти и Ижевске. «Единовременные эффекты» сам АВТОВАЗ оценил в 5,5 млрд руб.

За первые девять месяцев этого года АВТОВАЗ продал на внутреннем рынке 259 129 автомобилей Lada (+17% к прошлому году). По итогам первых трех кварталов завод удерживает рыночную долю в 20%.

Экспорт автомобилей составил 27 398 штук, что на 65% больше, чем годом ранее. Основными внешними рынками для автомобилей Lada по-прежнему остаются Казахстан и Белоруссия, но в этом году к географии продаж добавились еще две страны дальнего зарубежья: Тунис и Чили.

Новый президент завода Ив Каракатзанис пока аккуратно подходит к прогнозам на четвертый квартал: на прибыльность завода могут повлиять колебание курса рубля, увеличение цен на сырье, продолжающееся замедление роста рынка.

В этом году АВТОВАЗ выведет на российский рынок спортседан Lada Vesta Sport и приподнятую версию хэтчбека XRAY, Lada XRAY Cross.

Недавно фотошпионы поймали в объективы камер и спортивную версию универсала Lada Vesta SW Sport.

Фото: Денис Гришкин/Ведомости/ТАСС