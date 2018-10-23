Спасаясь от погони, чиновники выкинули на дорогу 300 000 рублей

Когда стало понятно, что от погони не уйти, чиновник и депутат решили избавиться от полученных нечестным путем денег. Видимо, чтобы облегчить автомобиль.

Погоня происходила в Ленинградской области. Там пытались задержать взяточника, которым оказался глава поселка Токсово Андрей Кожевников. С ним в автомобиле, как и положено злодеям, был подельник. Словно Бруно у Джокера, на соседнем сиденье улепетывал от погони член Совета депутатов Токсово Михаил Кучерявый. Когда чиновник и депутат поняли, что им не скрыться, они выбросили на дорогу полученную взятку — 300 000 рублей. Автомобиль стал легче, но скорости не прибавил, из-за чего пара злодеев, притворявшихся до сегодняшнего дня слугами народа, была схвачена полицией.

Полиция давно следила за мэром и его другом депутатом. Оперативники знали, где и когда должна была состояться передача первой части взятки. По информации СУ СКР по Ленинградской области, всего глава Токсово требовал с директора муниципального предприятия «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» Андрея Лобанова два миллиона рублей. В благодарность он согласился подписать акт о выполнении восстановительных работ очистных сооружений поселка.

Деньги передавались через посредника. Наверное, так злоумышленники хотели запутать следствие. Представьте: депутат Кучерявый берет деньги у Лобанова, проходит несколько метров и садится в машину Кожевникова. Но «игра в наперстки» не удалась. Оперативники не упустили пакет с деньгами из вида даже тогда, когда в процессе погони его содержимое разлетелось по дороге.

Сотрудники правоохранительных органов хотели задержать взяточников на месте получения денег, но те в панике задали стрекача. Началась погоня. Выли сирены, орали усиленные мегафонами голоса стражей порядка, а в лицо им летели пятитысячные купюры, оклад за окладом. В конце концов беглецов заблокировали, местность оцепили, и начался долгий нудный сбор купюр по кустам, оврагам и обочинам. Андрею Кожевникову пришлось вызвать скорую: ему вдруг стало плохо.

Против мэра и депутата возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

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