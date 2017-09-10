Toyota RAV4 получила в России юбилейную спецверсию

К 25-летию кроссовера RAV4 компания Toyota выпустила особую серию автомобиля — RAV4 25th Anniversary.

Toyota RAV4 25th Anniversary

Внешне юбилейный кроссовер отличается черными глянцевыми акцентами. Это накладки на бамперах, чаши боковых зеркал заднего вида, рейлинги и 18-дюймовые легкосплавные диски. На задних стойках RAV4 25th Anniversary красуются эмблемы юбилейной серии.

Оснащаются особые RAV4 бензиновыми двигателями объемом 2 и 2,5 литра, а также системой полного привода с функцией распределения крутящего момента между осями в диапазоне от 100:0 до 50:50.

Все автомобили серии 25th Anniversary представлены в комплектации «Комфорт», которая получила ряд дополнительных опций. Это, например, светодиодная оптика, системы бесключевого доступ в салон, а также пуска двигателя кнопкой. Кроме того, кроссоверы оснащены электроприводом двери багажника.

Эмблема на задней стойке Toyota RAV4 25th Anniversary

В салоне RAV4 25th Anniversary установлена мультимедийная система на платформе Яндекс.Авто с 8-дюймовым монитором и голосовым управлением. Помимо этого покупатель получает встроенный интернет-модем с оплаченным на год вперед интернетом.

Стоимость Toyota RAV4 25th Anniversary составляет от 1 966 000 рублей за автомобиль с 2-литровым двигателем и от 2 092 000 рублей за кроссовер с мотором объемом 2,5 литра.

Напомним, что первый Toyota RAV4 появился в октябре 1993 года. Его премьера состоялась на автосалоне в Токио. За прошедшие с того момента 25 лет во всем мире было продано более 8,5 млн экземпляров RAV4.

Фото: Toyota