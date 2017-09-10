Toyota RAV4 получила в России юбилейную спецверсию

К 25-летию кроссовера RAV4 компания Toyota выпустила особую серию автомобиля — RAV4 25th Anniversary.

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

Toyota RAV4 25th Anniversary
Toyota RAV4 25th Anniversary

Внешне юбилейный кроссовер отличается черными глянцевыми акцентами. Это накладки на бамперах, чаши боковых зеркал заднего вида, рейлинги и 18-дюймовые легкосплавные диски. На задних стойках RAV4 25th Anniversary красуются эмблемы юбилейной серии.

Оснащаются особые RAV4 бензиновыми двигателями объемом 2 и 2,5 литра, а также системой полного привода с функцией распределения крутящего момента между осями в диапазоне от 100:0 до 50:50.

Все автомобили серии 25th Anniversary представлены в комплектации «Комфорт», которая получила ряд дополнительных опций. Это, например, светодиодная оптика, системы бесключевого доступ в салон, а также пуска двигателя кнопкой. Кроме того, кроссоверы оснащены электроприводом двери багажника.

Эмблема на задней стойке Toyota RAV4 25th Anniversary
Эмблема на задней стойке Toyota RAV4 25th Anniversary

В салоне RAV4 25th Anniversary установлена мультимедийная система на платформе Яндекс.Авто с 8-дюймовым монитором и голосовым управлением. Помимо этого покупатель получает встроенный интернет-модем с оплаченным на год вперед интернетом.

Стоимость Toyota RAV4 25th Anniversary составляет от 1 966 000 рублей за автомобиль с 2-литровым двигателем и от 2 092 000 рублей за кроссовер с мотором объемом 2,5 литра.

Напомним, что первый Toyota RAV4 появился в октябре 1993 года. Его премьера состоялась на автосалоне в Токио. За прошедшие с того момента 25 лет во всем мире было продано более 8,5 млн экземпляров RAV4.

Toyota RAV4 получила в России юбилейную спецверсию

Фото: Toyota

Toyota RAV4 получила в России юбилейную спецверсию

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Toyota RAV 4 (5)

Toyota 2008 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Надежность, неприхотливость, проходимость

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Имею опыт эксплуатации Toyota RAV4 третьего и четвертого поколений. Первую машину, третьего поколения, купил после автомобиля Ford Focus, когда начал строить дом за городом. Брал трехлетней, с пробегом больше 100 тысяч км., с двухлитровым мотором на 150 сил. Слабые места модели — периодически тре...

Написать отзыв

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые