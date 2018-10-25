Водитель автобуса обиделся на пассажира и решил пострелять из пистолета

Новая психологическая методика: чтобы выпустить пар после ссоры с пассажиром, водитель автобуса начал стрелять из травмата.

В Москве, оказывается, вооружены даже водители автобусов

Конфликт между водителем маршрутного автобуса и одним из его пассажиров, который произошел на северо-востоке Москвы, закончился бы ничем: поссорились и разошлись, как это обычно бывает. Но водитель сразу после ссоры решил то ли выпустить пар, то ли показать окружающим, и себе в том числе, что он опасный человек, с которым лучше не связываться, и открыл стрельбу из травматического пистолета. Стрелял он вверх, поэтому никто от пальбы не пострадал.

«В полицию поступило заявление от пассажира автобуса, который сообщил, что на улице Калибровская на северо-востоке Москвы произошел конфликт с водителем, после чего последний начал стрелять из травматического оружия вверх», — приводит комментарий пресс-службы столичного главка МВД агентство ТАСС.

После обращения пассажира в полицию неуравновешенный водитель автобуса был задержан. Благодаря тому, что мужчине хватило ума хотя бы стрелять в небо, а не по людям, против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а не о нападении.

Другие российские водители отводят душу, стреляя по дорожным знакам.

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