В России появится новая платная дорога. Ее построят итальянцы

Подписано соглашение с итальянской компанией ANAS, которая примет участие в реализации дорожных инфраструктурных проектов в России.

Соглашение было подписано между Российским фондом прямых инвестиций, Суверенным фондом Российской Федерации и итальянской компанией ANAS. О серьезности намерений говорит тот факт, что подписано соглашение было в присутствии Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конти.

ANAS уже принимала участие в пилотном проекте реконструкции двух небольших участков платной трассы М-4 «Дон». Теперь же она примет участие в строительстве скоростной трассы Москва — Нижний Новгород — Казань.

Протяженность трассы составит около 729 километров. Ранее Минтранс оценивал необходимые инвестиции в ее создание в 540–550 млрд рублей. Пройдет трасса параллельно существующей бесплатной М-7. О том, что строительство новой дороги будет осуществляться консорциумом, стало известно в марте этого года.

Трасса Москва — Нижний Новгород — Казань станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Его строительство началось в 2008 году, он должен пройти по территории России, Казахстана и Китая. На западе трасса должна «уткнуться» в Санкт-Петербург, а на востоке достигнуть побережья Желтого моря.

Итальянская ANAS была создана сразу после Второй мировой войны, она занимается строительством и обслуживанием дорожной инфраструктуры. Сегодня под ее управлением находится национальная автодорожная сеть Италии общей протяженностью более 27 тыс. километров.

Ранее Владимир Путин поручил прокуратуре и следователям проверить ход строительства ЦКАД.

Не исключено, что в будущем на отдельных бесплатных дорогах могут появиться платные полосы.

Фото: ГК «Автодор»