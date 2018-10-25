Volkswagen сделал ставку на кроссоверы: их будет все больше

В Volkswagen решили сосредоточиться на сегменте SUV. К 2025 году автопроизводитель хочет, чтобы кроссоверы и внедорожники заняли 50% от общего объема продаж.

Volkswagen T-Roc

Для того чтобы продажи в сегменте кроссоверов росли, нужен широкий модельный ряд, гарантирующий присутствие во всех нишах. У Фольксвагена такой модельный ряд есть, а к концу этого года количество кроссоверов пополнится — в продаже появится автомобиль T-Cross.

«Кроссоверы становятся все более популярными по всему миру. Вот почему мы последовательно увеличиваем свое присутствие в этом сегменте. Это поможет в деле укрепления основного бизнеса и позволит инвестировать необходимые миллиарды евро в системы автономного управления автомобилями», — говорит отвечающий за продажи член правления Volkswagen Юрген Штакманн.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, Volkswagen планирует иметь в своем модельном ряду более 30 внедорожников и кроссоверов к середине следующего десятилетия. По прогнозам, спрос на кроссоверы будет расти в Северной и Южной Америке, а также в Китае.

У марки Volkswagen модель Tiguan входит в десятку самых продаваемых автомобилей в мире с результатом почти 5 млн экземпляров. За ним следует флагманский внедорожник марки — Touareg, который разошелся тиражом почти 1 млн экземпляров. Приятно удивила компанию и недавняя новинка — VW T-Roc, который за год приобрели 130 тысяч человек во всем мире.

Аналогичный прогноз делает и Audi: половина продаж этой марки к 2025 году будет приходиться на кроссоверы. Эта цель уже достигнута на североамериканском рынке, где на модели Q приходится около 51% всех продаж Audi.

К сожалению, в России представлен далеко не весь модельный ряд Volkswagen.

Volkswagen потратит 60 млрд евро на разработку электромобилей, автономные технологии, «подключенные» машины и другие проекты. Заработать эти деньги компания планирует на кроссоверах и внедорожниках.

Фото: Volkswagen