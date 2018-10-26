УАЗ ответил на критику обновленного Патриота видеороликами

Из-за огромного числа вопросов, возникших у тех, кто задумывался о покупке российского внедорожника, на заводе выпустили целую серию роликов, рассказывающих об изменениях в автомобиле.

После обновлений, которые случились с Патриотом этой осенью, на завод обрушилась волна критики. Дескать, Патриот окончательно перестал быть внедорожником и использовать его можно только на асфальте.

На УАЗе явно обиделись на заявления джиперов, а может даже и расстроились, и выпустили серию видеороликов, в которых испытатели завода попробовали опровергнуть все опасения публики.

Первый видеоролик мы уже публиковали, он посвящен испытаниям автомобиля на кроссовой трассе на кочках и бездорожье. Испытатели говорят, что каждые полтора километра испытаний в таких условиях равны примерно 100 километрам в обычных условиях эксплуатации.

Критике подвергся и рулевой демпфер, вернее, место его установки. По мнению любителей бездорожья, он установлен слишком низко, в результате его можно легко вывести из строя. На это ответил специалист НТЦ УАЗ, который рассказал о том, что демпфер установлен в оптимальном месте, а также изготовлен по двухтрубной технологии, где внешняя труба выполняет защитную функцию.

Не меньше вопросов вызвало и появление на Патриоте переднего моста от коммерческого УАЗ Профи. У него открытые поворотные кулаки, приводы и пыльники и иной наклон шкворня. Такая конструкция позволила сократить радиус разворота машины, но у многих возникли опасения насчет ее жизнеспособности на бездорожье.

На УАЗе говорят, что не ограничатся этими видеоматериалами и намерены и впредь отвечать критикам с помощью роликов.

Следом за Патриотом обновился и УАЗ Пикап, который после модернизации прибавил в цене.

В будущем УАЗ Патриот может получить 6-ступенчатую механическую коробку передач китайского производства.

Фото: УАЗ

Видео: УАЗ/YouTube