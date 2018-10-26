Мужчина с ножом напал на таксиста и угнал машину. Причиной стала ссора с женой

Ничего не подозревавший водитель попал под семейную разборку.

В городское отделение полиции позвонил 60-летний водитель такси и сообщил, что на него напал клиент с ножом и и завладел его автомобилем Lada Kalina стоимостью 150 тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские установили, что таксист посадил клиента в селе Лузино (Омская область), а отвезти его он должен был до поселка Магистральный. Проехав часть пути, молодой человек неожиданно приставил нож к горлу таксиста, выкинул его из машины, сел за руль и скрылся.

Похищенный автомобиль вскоре зафиксировали в Лузино, куда незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска. Мужчину полицейские доставили в городской отдел полиции № 3. В ходе допроса выяснилось, что тот поссорился с гражданской женой, схватил со стола нож и на такси отправился выяснять отношения к родственникам в поселок Магистральный. Но по дороге внезапно передумал и решил вернуться, заодно прихватив автомобиль таксиста.

Полиция возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения на водителя такси, и теперь мужчине грозит наказание по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой») в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Впрочем, 34-летний мужчина и ранее привлекался за кражу чужого имущества, сообщает УМВД России по Омской области.

Автомобиль вернули законному владельцу.

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Фото: Depositphotos, УМВД России по Омской области