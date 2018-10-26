У Toyo появилась новая шипованная шина

Новые шины Observe Ice-Freezer с улучшенной разгонной и тормозной динамикой заменят модель Observe G3-Ice.

Зимняя шипованная шина Toyo Observe Ice-Freezer

Как и у предшествующей модели, отличительной особенностью зимних шипованных шин Toyo Observe Ice-Freezer стал симметричный направленный рисунок протектора. Отличие заключается в том, что центральная часть рисунка стала шире, в то время как стреловидные блоки изменили угол своего расположения на менее острый. Тем самым у разработчиков получилось увеличить количество кромок, которые цепляются за дорогу при разгонах и торможениях. Благодаря этому ускорения и замедления стали эффективнее.

Средняя часть рисунка имеет по центру сплошное неразрывное ребро, что положительно повлияло на курсовую устойчивость. Протектор в пятне контакта не расползается, а сохраняет свою структуру. Этого удалось достичь за счет перемычек между блоками в глубине канавок, а также благодаря волнообразным 3D-ламелям с эффективными сцепными кромками. Для лучшего сцепления с дорожным покрытием в любых направлениях ламели находятся под самыми разными углами.

Вода и снежная каша отводятся из пятна контакта по широким и глубоким, а главное абсолютно прямым поперечным каналам. В результате отводу ничего не препятствует и рыхлая или жидкая субстанция легко выбрасывается наружу. При езде по глубокому снегу движение облегчает технология Snow Blade — это тонкие вертикальные выступы по бокам плечевой зоны.

Испытания шин Toyo Observe Ice-Freezer проходили в Финляндии, климат которой больше похож на российский, чем климат Японии.

Шины Observe Ice-Freezer отличаются и новыми шипами Ice Force. Их твердосплавный наконечник уже не круглой, а пятиугольной формы имеет улучшенные проникающие свойства, в какую бы сторону ни крутились колеса. Шип прекрасно вгрызается в лед и при поперечном скольжении. Около каждого шипа есть выемки — это дополнительные сцепные кромки, а также карманы для ледяной крошки. При этом рядность шипов увеличилась до 28, а выдрать их из резины теперь гораздо сложнее благодаря увеличенным нижним фланцам. Что касается каркаса шин Toyo Observe Ice-Freezer, то он свит из особо жесткого полиэстера и сверхпрочного наполнительного шнура, который отвечает за прочность боковин.

Интересный факт: в составе резиновой смеси Toyo Observe Ice-Freezer присутствует измельченная скорлупа грецкого ореха (технология Microbit). Эти мелкие твердые частицы улучшают сцепные свойства шины на льду при температурах ниже —25 градусов. Скорлупа грецкого ореха прочнее льда и при дроблении имеет очень острые грани. Такую необычную добавку имеет только верхний, рабочий слой резины. Более жесткий внутренний слой, который отвечает за стабильность протектора и прочность посадки шипов, в ней не нуждается.

В подшивке журнала «За рулем» уже есть сравнительный тест шин Toyo Observe Ice-Freezer с конкурентами.

У Toyo Tires есть шина, которую не нужно накачивать. Это безвоздушная шина, в которой используются уникальные технологии.

Фото: Toyo Tires