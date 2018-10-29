Эксперты журнала отобрали десять комплектов фрикционных шин и испытали их в разных условиях эксплуатации.

В тесте шин размерности 205/55 R16 приняли участие как бюджетные модели (один комплект к нам «приехал» вообще из Китая), так и шины ведущих производителей, таких как, к примеру, Continental и Nokian.

Выбор размерности был обусловлен тем, что такие шины подходят большинству моделей гольф-класса, а испытания проходили в два этапа: на полигонах в Швеции и в России. В первую часть вошли тесты на снегу и льду, во вторую — на зимнем асфальте.

Результаты испытаний оказались предсказуемыми, хотя выводы экспертов не столь однозначны. Все подробности — в октябрьском номере журнала «За рулем» и в ближайшее время на нашем сайте.