Цены на топливо снизят, а потом повысят. Обещают не сильно

Правительство и нефтяные компании достигли соглашения по разрешению топливного кризиса на российском рынке.

Накануне поздно вечером завершились переговоры правительства и представителей нефтяных компаний. Последние согласились зафиксировать оптовые цены на топливо на уровне июня 2018 года и не повышать их до конца года. А в следующем году повышение цен будет происходить только на уровень инфляции. При этом поставки топлива на оптовый рынок будут происходить по схеме «соответствующий месяц 2017 года плюс 3%».

В совещании приняли участие вице-премьер Дмитрий Козак, представители Минэнерго, 11 нефтяных компаний, ФАС, владельцы независимых АЗС. Оптовые цены на топливо, которые последнее время только росли, будут опущены на уровень июня уже сегодня.

«Стороны договорились о том, чтобы все вертикально-интегрированные компании, а также все независимые НПЗ приняли на себя обязательства по поставкам бензина и дизеля в объемах, которые зафиксированы по состоянию на соответствующий месяц 2017 года, плюс 3%. А цены оптовые должны быть зафиксированы на июнь 2018 года. Мы зафиксировали оптовые цены, они взяли на себя обязательства», — цитирует ТАСС Дмитрия Козака.

Повышение цен на розничном рынке, а именно оно больше всего волнует простых автомобилистов, все же произойдет с 2019 года. Но в сетях, принадлежащих нефтяникам, они будут расти на уровень инфляции. По мнению Дмитрия Козака, в следующем году среднегодовые темпы инфляции составят 4–5%.

Соглашение, которое в письменном виде будет оформлено сегодня, будет действовать до конца марта следующего года. Что произойдет потом — пока никто не знает. В этом году именно после марта и вплоть до лета цены на АЗС росли очень высокими темпами. А в начале следующего года на топливо будут повышены акцизы. Кроме того, нефтяники говорят о необходимости дополнительных средств для модернизации своих НПЗ.

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