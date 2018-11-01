Красотка в боди позировала из кабриолета Порше. ГИБДД «строго» наказала водителя

Зато просмотры на его страничке в Instagram зашкаливают. На этот раз водитель кабриолета устроил эротическую видеосъемку в центре Санкт-Петербурга. На фоне надписи «город-герой Ленинград» девушка в откровенном боди принимает соблазнительные позы и томно смотрит в камеру. Автомобиль при этом стоит на зебре, а водитель снимает девушку, находясь на проезжей части.
Полицейские обнаружили этот ролик во время мониторинга соцсетей и без труда нашли автора и владельца кабриолета. Нарушителю уже выписаны административные штрафы по статьям: 12.29, часть 1 и 12.12, часть 2 КоАП — за остановку за стоп-линией и выход на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Но, судя по страничке 24-летнего молодого человека в Инстаграм, для него это просто очередные малозначительные штрафы.
Другие видеосюжеты ищите по ссылке.
Фото, видео: Instagram, YouTube
Читать комментарии (1)