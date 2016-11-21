Обновленная Mazda 6 серьезно прибавила в цене в России

Стали известны комплектации и цены на обновленный седан Mazda 6, производство которого для нашего рынка уже началось.

Mazda 6
Mazda 6

Mazda > 6

В самой компании пока не разглашают подробности, но дилеры уже получили новые прайс-листы. После рестайлинга Mazda 6 для российского рынка не только изменилась внешне, но и обзавелась обновленным салоном и новым двигателем. Были модернизированы и известные по дорестайлинговому варианту: мощность 2-литрового осталась прежней (150 л.с.), но максимальный крутящий момент вырос с 210 до 213 Нм. Мощность 2,5-литрового атмосферника выросла на пару «лошадок», до 194 л.с., а максимальный крутящий момент — до 258 Нм. При этом его пик теперь приходится на 4000 об/мин вместо прежних 3240. Топовым же силовым агрегатом стал турбированный мотор объемом 2,5 литра (231 л.с.), который знаком российским покупателям по флагманскому кроссоверу Mazda CX-9. Вне зависимости от силового агрегата все седаны оснащены 6-ступенчатым автоматом.

Комплектация

2.0 АТ6, руб.

2.5 АТ6, руб.

2.5 Turbo AT6, руб.

Drive

1 451 000

Active

1 501 000

1 616 000

Supreme

1 539 900

1 654 900

Supreme Plus

1 755 300

1 870 300

Ececutive

2 047 000

Ececutive Plus

2 172 000

Комплектации остались прежними, их шесть: Drive, Active, Supreme, Supreme Plus, Executive и Executive Plus. Так, базовая версия уже имеет светодиодные фары и климат-контроль, а медиасистема теперь без проигрывателя компакт-дисков. Эта версия стала дороже на 74 тыс. рублей. В комплектации Active до 8 дюймов увеличился экран мультимедийной системы.

А вот версия Supreme, наоборот, стала проще: исчезли электрорегулировки передних сидений, обогрев задних, проекционный экран, а сиденья теперь оббиты тканью, а не кожей. Компенсированы потери обогревом руля и задним парктроником, а также обогревом лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителей. Все старые опции находятся в комплектации с приставкой «Плюс», тут же еще и добавились 19-дюймовые легкосплавные колеса, камера заднего вида и система Старт/Стоп.

Комплектация Executive получила отделку салона дорогими материалами, обшивку сидений натуральной кожей, шторку заднего окна, а после рестайлинга появилась еще и вентиляция передних сидений. Версия Executive Plus, доступная только для турбомотора, отличается от «просто» Executive лишь отсутствием системы Старт/Стоп.

Первые живые автомобили появятся у российских дилеров в конце ноября этого года.

После второго рестайлинга седан Mazda 6 внешне изменился несильно: появились иные бамперы, радиаторная решетка и головная оптика. А вот салона перемены коснулись гораздо сильнее: здесь появилась полностью новая передняя панель, приборная панель лишилась «колодцев» тахометра и спидометра.

Фото: Mazda

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Отзывы о Mazda 6 (1)

Mazda 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.

Недостатки:

Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)

Комментарий:

Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.

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