Обновленная Mazda 6 серьезно прибавила в цене в России

Стали известны комплектации и цены на обновленный седан Mazda 6, производство которого для нашего рынка уже началось.

В самой компании пока не разглашают подробности, но дилеры уже получили новые прайс-листы. После рестайлинга Mazda 6 для российского рынка не только изменилась внешне, но и обзавелась обновленным салоном и новым двигателем. Были модернизированы и известные по дорестайлинговому варианту: мощность 2-литрового осталась прежней (150 л.с.), но максимальный крутящий момент вырос с 210 до 213 Нм. Мощность 2,5-литрового атмосферника выросла на пару «лошадок», до 194 л.с., а максимальный крутящий момент — до 258 Нм. При этом его пик теперь приходится на 4000 об/мин вместо прежних 3240. Топовым же силовым агрегатом стал турбированный мотор объемом 2,5 литра (231 л.с.), который знаком российским покупателям по флагманскому кроссоверу Mazda CX-9. Вне зависимости от силового агрегата все седаны оснащены 6-ступенчатым автоматом.

Комплектация 2.0 АТ6, руб. 2.5 АТ6, руб. 2.5 Turbo AT6, руб. Drive 1 451 000 — — Active 1 501 000 1 616 000 — Supreme 1 539 900 1 654 900 — Supreme Plus 1 755 300 1 870 300 — Ececutive — 2 047 000 — Ececutive Plus — — 2 172 000

Комплектации остались прежними, их шесть: Drive, Active, Supreme, Supreme Plus, Executive и Executive Plus. Так, базовая версия уже имеет светодиодные фары и климат-контроль, а медиасистема теперь без проигрывателя компакт-дисков. Эта версия стала дороже на 74 тыс. рублей. В комплектации Active до 8 дюймов увеличился экран мультимедийной системы.

А вот версия Supreme, наоборот, стала проще: исчезли электрорегулировки передних сидений, обогрев задних, проекционный экран, а сиденья теперь оббиты тканью, а не кожей. Компенсированы потери обогревом руля и задним парктроником, а также обогревом лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителей. Все старые опции находятся в комплектации с приставкой «Плюс», тут же еще и добавились 19-дюймовые легкосплавные колеса, камера заднего вида и система Старт/Стоп.

Комплектация Executive получила отделку салона дорогими материалами, обшивку сидений натуральной кожей, шторку заднего окна, а после рестайлинга появилась еще и вентиляция передних сидений. Версия Executive Plus, доступная только для турбомотора, отличается от «просто» Executive лишь отсутствием системы Старт/Стоп.

Первые живые автомобили появятся у российских дилеров в конце ноября этого года.

После второго рестайлинга седан Mazda 6 внешне изменился несильно: появились иные бамперы, радиаторная решетка и головная оптика. А вот салона перемены коснулись гораздо сильнее: здесь появилась полностью новая передняя панель, приборная панель лишилась «колодцев» тахометра и спидометра.

Недавно 2,5-литровый турбодвигатель получил и кроссовер Mazda CX-5. Но появится ли этот вариант в России, пока неизвестно.

Японская компания активно готовит к премьере новое поколение хэтчбека Mazda 3.

Фото: Mazda