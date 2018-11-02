В Госдуме предложили наградить врача скорой, сломавшего шлагбаум

Эта история всколыхнула общественность и еще раз напомнила о проблеме. Спешащие на помощь автомобили спецслужб часто не могут попасть на место из-за частокола шлагбаумов, которыми изобилуют наши дворы.

В Новосибирске врач частной скорой помощи Валерий Гаврилюк не мог попасть на вызов к пациенту с кровотечением, так как на его пути оказался шлагбаум. При этом никаких телефонов для пропуска машин экстренных служб указано не было. Зная, что его снимает камера, врач сломал ограждение. Теперь жильцы дома требуют от службы, где работает медик, возместить ущерб в 3200 рублей, которые нужны для починки шлагбаума.

Медики поддерживают коллегу, объясняя, что шлагбаумы во дворах стали для них настоящей проблемой. Их долго открывают, бывает, по 40 минут приходится ждать открытия уже и при выезде. Сам Валерий Гаврилюк говорит, что если понадобится ломать шлагбаум, он будет это делать и впредь, а также и «в окно залезет, и дверь выломает», если речь идет о здоровье и жизни пациента.

История уже получила продолжение. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов попросил не штрафовать, а представить врача частной скорой помощи, который честно исполнил свой профессиональный долг, к ордену Мужества. Он направил обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, передает РИА Новости.

«Любое промедление могло бы привести к ухудшению самочувствия человека или даже к трагическому исходу. Благодаря действиям Гаврилюка пациента удалось спасти. Убеждён, что Вы согласитесь с вышеизложенными доводами и выступите на стороне врача скорой помощи», — отмечает он.

Руководство клиники «Претор», где работает Валерий Гаврилюк, намерено действовать по закону. Если потребуется возместить ущерб, они готовы это сделать, но при этом задают вопрос: каковы регламенты установки придомовых шлагбаумов? Ведь по закону необходимо обеспечить беспрепятственный въезд автомобилей спецслужб. Журналисты телепрограммы «Вести.Новосибирск» уже на месте выяснили, что заезд для автомобилей спецслужб был организован с другой стороны этого дома, но и там нет никаких телефонов для связи с диспетчером, который мог бы открыть шлагбаум. Сколько пришлось бы ждать врачу, никто точно сказать не может.

Другие материалы рубрики «Происшествия» ищите по ссылке.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС