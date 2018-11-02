Ford научил фары светить по дорожной разметке

Американская компания представила новую технологию для фар головного освещения.

Ford Mondeo

В Ford разработали новую систему, управляющую светом фар автомобилей. При настройке она использует данные дорожной разметки и знаков. Заняться созданием новой опции, получившей название Adaptive Front Lighting System, инженеров компании подвигли результаты проведенного опроса, в котором четверть водителей признались, что им некомфортно ездить в темное время суток.

Освещение дороги на перекрестке с круговым движением

При подъезде к перекрестку с круговым движением новая система, ориентируясь по дорожному знаку, расширяет световой пучок фар, разводя их немного в стороны. Таким образом обзор становится лучше и водитель видит других участников дорожного движения. На загородном же шоссе система, видя знак, гласящий о повороте дороги, направляет свет вар в нужную сторону еще до начала поворота. При этом водитель отлично видит уходящую в сторону дорогу, а свет фар его автомобиля не слепит людей, едущих или идущих навстречу. Эта особенность стала дополнительной функцией системы. Система различает встречный транспорт и отводит от него свет фар. Благодаря этому водителю не нужно переключаться с дальнего света на ближний при встречных разъездах.

Освещение дороги в поворотах

Внедрение новой системы не требует больших денег. Дело в том, что многие автомобили уже оснащены видеокамерами, которые следят за дистанцией и за тем, чтобы машина находилась в пределах полосы. У Ford она расположена за салонным зеркалом заднего вида. Именно эту камеру задействовали инженеры в работе новой системы. В будущем ее собираются дооснастить инфракрасной видеокамерой, чтобы электроника могла различать пешеходов, велосипедистов и животных на расстоянии до 120 метров даже ночью.

Компания Ford также предлагает избавиться от светофоров, которые автомобилям будущего станут только мешать.

Ford заботится о безопасности на дорогах всерьез. Среди разработок компании есть, например, велокуртка с поворотниками и другими полезными опциями.

Фото: Ford