У мотоциклов Урал появится новый двигатель, но моделей станет меньше

Ирбитский мотоциклетный завод ПК ИМЗ, увы, сокращает свой модельный ряд. Из него исчезнет ретромодель М70, отличающаяся оригинальным внешним видом. В строю остаются моноприводный Урал сТ и Урал Gear Up с дополнительным приводом на колесо коляски, которые будут оснащаться модернизированным двигателем.
Инженеры существенно доработали 0,75-литровый оппозитный двигатель. Головки цилиндров были полностью переработаны с целью улучшения охлаждения и увеличения срока службы. Для этого они получили более глубокие ребра охлаждения, новые патрубки впуска и выпуска, а также новые клапанные крышки. Стенки же цилиндров стали более гладкими и кольца к ним теперь прилегают плотнее.
Помимо этого двигатели получили новые облегченные поршни из сплава алюминия и кремнезема, которые пришли на смену кованым. Для уменьшения трения их кольца покрыты тефлоном. Анодированная верхняя часть поршней теперь более устойчива к высоким температурам, что делает их долговечнее. В результате поршневая группа стала легче, прочнее и выносливее.
Также была заменена система впрыска топлива на более технологичную: появился современный датчик положения дроссельной заслонки, который улучшает реакцию двигателя на увеличение подачи топлива. Был заменен и датчик холостого хода. Кроме того, инженеры установили в бензобак модернизированный топливный насос.
Доработка коснулась и масляной системы. Давление в ней было увеличено, как и объем заливаемого масла. При этом разработчики сконструировали новый, более вместительный поддон картера, который при этом не уменьшил дорожный просвет мотоцикла.
Следует отметить, что инженеры внесли еще пару полезных усовершенствований в конструкцию мотоциклов. Так, их колеса теперь будут взаимозаменяемыми благодаря новой конструкции ступицы, а диски делаться из нового, более прочного алюминиевого сплава.
Стоимость обновленных мотоциклов Урал пока не сообщается, как и то, когда они поступят в продажу. Напомним, что сегодня их цена стартует от отметки 695 000 рублей за моноприводный сТ. Модель Gear Up с двумя ведущими колесами стоит от 775 000 рублей, а ретромодель М70 — от 764 000 рублей.
- В продаже часто появляются особые серии мотоциклов Урал. Например, недавно в продажу поступил оснащенный квадрокоптером для разведки дороги Урал Air.
- Другой интересной спецверсией мотоцикла стал Урал Transsib, оснащенный канистрой для водки. Создал ее австрийский дилер марки.
Фото: Ирбитский мотоциклетный завод
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