У мотоциклов Урал появится новый двигатель, но моделей станет меньше

Мотоциклы Урал получат модернизированный двигатель, но доживут до этого не все модели.

Модернизированный двигатель мотоцикла Урал

Ирбитский мотоциклетный завод ПК ИМЗ, увы, сокращает свой модельный ряд. Из него исчезнет ретромодель М70, отличающаяся оригинальным внешним видом. В строю остаются моноприводный Урал сТ и Урал Gear Up с дополнительным приводом на колесо коляски, которые будут оснащаться модернизированным двигателем.

Инженеры существенно доработали 0,75-литровый оппозитный двигатель. Головки цилиндров были полностью переработаны с целью улучшения охлаждения и увеличения срока службы. Для этого они получили более глубокие ребра охлаждения, новые патрубки впуска и выпуска, а также новые клапанные крышки. Стенки же цилиндров стали более гладкими и кольца к ним теперь прилегают плотнее.

Доработанная головка цилиндра двигателя Урала

Помимо этого двигатели получили новые облегченные поршни из сплава алюминия и кремнезема, которые пришли на смену кованым. Для уменьшения трения их кольца покрыты тефлоном. Анодированная верхняя часть поршней теперь более устойчива к высоким температурам, что делает их долговечнее. В результате поршневая группа стала легче, прочнее и выносливее.

Новые поршень и кольца двигателя Урала

Также была заменена система впрыска топлива на более технологичную: появился современный датчик положения дроссельной заслонки, который улучшает реакцию двигателя на увеличение подачи топлива. Был заменен и датчик холостого хода. Кроме того, инженеры установили в бензобак модернизированный топливный насос.

Доработка коснулась и масляной системы. Давление в ней было увеличено, как и объем заливаемого масла. При этом разработчики сконструировали новый, более вместительный поддон картера, который при этом не уменьшил дорожный просвет мотоцикла.

Более вместительный поддон картера двигателя Урала

Следует отметить, что инженеры внесли еще пару полезных усовершенствований в конструкцию мотоциклов. Так, их колеса теперь будут взаимозаменяемыми благодаря новой конструкции ступицы, а диски делаться из нового, более прочного алюминиевого сплава.

Стоимость обновленных мотоциклов Урал пока не сообщается, как и то, когда они поступят в продажу. Напомним, что сегодня их цена стартует от отметки 695 000 рублей за моноприводный сТ. Модель Gear Up с двумя ведущими колесами стоит от 775 000 рублей, а ретромодель М70 — от 764 000 рублей.

В продаже часто появляются особые серии мотоциклов Урал. Например, недавно в продажу поступил оснащенный квадрокоптером для разведки дороги Урал Air.

Другой интересной спецверсией мотоцикла стал Урал Transsib, оснащенный канистрой для водки. Создал ее австрийский дилер марки.

Фото: Ирбитский мотоциклетный завод