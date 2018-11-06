АВТОВАЗ поднял цены на Lada Largus

С появлением новой обязательной опции универсал Lada Largus подорожал во всех комплектациях.

Lada Largus Cross

Из-за обязательной установки на автомобили Lada Largus системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС стоимость этой модели увеличилась на 6000 рублей. До ноября этого года универсалы и фургоны Largus тоже можно было оснастить системой экстренного реагирования, но она была опциональной и стоила те же 6000 рублей.

Фургон теперь обойдется от 540 900 до 635 800 рублей. Стоимость универсала составляет от 570 900 до 716 400 рублей. Версия Cross предлагается по цене от 720 900 до 745 900 рублей.

Напомним, что согласно п. 5 Приложения 4 Технического регламента Таможенного союза 018/2011, который вступил в силу 1 января 2017 года, все производимые в России и ввозимые на ее территорию автомобили должны оснащаться системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Но здесь есть нюанс. Паспорт транспортного средства (ПТС) выдается на основе Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), срок действия которого составляет три года. Это значит, что обязательное оснащение новых автомобилей ЭРА-ГЛОНАСС растягивается до 31 декабря 2019 года, так как на ряд автомобилей ОТТС оформлялось в 2016 году и под действие Технического регламента Таможенного союза не попало. С 1 января 2020 года оснащаться системой ЭРА-ГЛОНАСС будут все без исключения новые автомобили.

В сентябре этого года Lada Largus подорожала на 10 000 рублей. Вместе с ней выросла в цене и Lada Vesta.

На базе Lada Largus выпускается множество специальных автомобилей, стоимость которых тоже увеличится на 6000 рублей.

Фото: Lada