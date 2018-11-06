Что-то стало холодать… не пора ли резину менять? Исследование

Почти половина российских автолюбителей «переобуваются» только с наступлением заморозков, выяснили аналитики.

Проведенный опрос показал, что 47% российских автовладельцев переобувают свои машины, когда температура опускается ниже 5ºС. Ноль градусов на термометре становится сигналом к смене шин для 39% респондентов. 5% водителей осознают, что пришла пора заботиться о безопасности только тогда, когда их начинает заносить на дороге, 4% в принципе шины не меняют, а 5% переобуваются либо ориентируясь на календарь, либо «за этим следит муж», «когда пассажиры начинают ругаться» и «когда получат ближайшую зарплату». В опросе, проведенном «Авито Авто», участвовало более 5 тысяч респондентов по всей стране.

Водители постарше переобуваются раньше, чем молодежь. Те, кому от 18 до 25 лет, в 40% случаев делают это, когда температура устанавливается ниже плюс пяти градусов, среди тех, кому от 26 до 45 — таких уже 47%, а среди тех, кому за 46 — и все 49%. Может быть, дело в том, что лаг незначительный, зато бывалые автовладельцы понимают, что чем ближе к «часу икс», тем длиннее будут очереди в шиномонтажках.

Более дисциплинированными в этом случае являются мужчины: до наступления заморозков меняют шины 48% опрошенных сильного пола и 42% — прекрасного. Но женщины реже доводят ситуацию до крайности: только 3% меняют покрышки, когда их начинает заносить, тогда как у мужчин этот вариант набрал 5%.

В сентябре спрос на зимнюю резину относительно августа увеличился на 21% на шипованную резину и на столько же на нешипованную. В октябре спрос на «шипы» прибавил 73%, а на «липучку» — 39%.

Шипованные шины по-прежнему очень популярны, их покупают в полтора раза чаще «липучек». Рекордное превосходство «шипов» над «липучкой» зафиксировано в Ижевске — более чем на 1800%. Нешипованные шины оказались популярнее в семи городах, включая Москву. В октябре шипованная резина стоила в среднем 6802 рубля (+35% за год), а нешипованная — 6482 рубля (+17%). Таким образом, «шипы» за год подорожали вдвое сильнее «липучки».

Соотношение спроса на шипованную и нешипованную резину

№ Город Разница в спросе 1 Ижевск 1833% 2 Ульяновск 1527% 3 Самара 1234% 4 Саратов 1058% 5 Нижний Новгород 955% 6 Новосибирск 748% 7 Пермь 682% 8 Казань 646% 9 Тольятти 503% 10 Тюмень 457% 11 Екатеринбург 402% 12 Челябинск 315% 13 Санкт-Петербург 282% 14 Красноярск 167% 15 Волгоград 63% 16 Омск 8% 17 Москва —6% 18 Уфа —21% 19 Ростов-на-Дону —38% 20 Иркутск —59% 21 Барнаул —83% 22 Воронеж —93% 23 Краснодар —98%

Вся Россия 51%

Выяснилось, водители каких городов больше времени проводят за рулем. В лидерах — Волгоград, Москва и Казань.

Кто он такой — среднестатистический российский водитель? На чем ездит и о какой машине мечтает в перспективе? Это стало темо й предыдущего исследования.



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