Что-то стало холодать… не пора ли резину менять? Исследование

Почти половина российских автолюбителей «переобуваются» только с наступлением заморозков, выяснили аналитики.


Проведенный опрос показал, что 47% российских автовладельцев переобувают свои машины, когда температура опускается ниже 5ºС. Ноль градусов на термометре становится сигналом к смене шин для 39% респондентов. 5% водителей осознают, что пришла пора заботиться о безопасности только тогда, когда их начинает заносить на дороге, 4% в принципе шины не меняют, а 5% переобуваются либо ориентируясь на календарь, либо «за этим следит муж», «когда пассажиры начинают ругаться» и «когда получат ближайшую зарплату». В опросе, проведенном «Авито Авто», участвовало более 5 тысяч респондентов по всей стране.

Водители постарше переобуваются раньше, чем молодежь. Те, кому от 18 до 25 лет, в 40% случаев делают это, когда температура устанавливается ниже плюс пяти градусов, среди тех, кому от 26 до 45 — таких уже 47%, а среди тех, кому за 46 — и все 49%. Может быть, дело в том, что лаг незначительный, зато бывалые автовладельцы понимают, что чем ближе к «часу икс», тем длиннее будут очереди в шиномонтажках.

Более дисциплинированными в этом случае являются мужчины: до наступления заморозков меняют шины 48% опрошенных сильного пола и 42% — прекрасного. Но женщины реже доводят ситуацию до крайности: только 3% меняют покрышки, когда их начинает заносить, тогда как у мужчин этот вариант набрал 5%.

В сентябре спрос на зимнюю резину относительно августа увеличился на 21% на шипованную резину и на столько же на нешипованную. В октябре спрос на «шипы» прибавил 73%, а на «липучку» — 39%.

Шипованные шины по-прежнему очень популярны, их покупают в полтора раза чаще «липучек». Рекордное превосходство «шипов» над «липучкой» зафиксировано в Ижевске — более чем на 1800%. Нешипованные шины оказались популярнее в семи городах, включая Москву. В октябре шипованная резина стоила в среднем 6802 рубля (+35% за год), а нешипованная — 6482 рубля (+17%). Таким образом, «шипы» за год подорожали вдвое сильнее «липучки».

Соотношение спроса на шипованную и нешипованную резину

Город

Разница в спросе

1

Ижевск

1833%

2

Ульяновск

1527%

3

Самара

1234%

4

Саратов

1058%

5

Нижний Новгород

955%

6

Новосибирск

748%

7

Пермь

682%

8

Казань

646%

9

Тольятти

503%

10

Тюмень

457%

11

Екатеринбург

402%

12

Челябинск

315%

13

Санкт-Петербург

282%

14

Красноярск

167%

15

Волгоград

63%

16

Омск

8%

17

Москва

—6%

18

Уфа

—21%

19

Ростов-на-Дону

—38%

20

Иркутск

—59%

21

Барнаул

—83%

22

Воронеж

—93%

23

Краснодар

—98%

Вся Россия

51%

Фото: Unsplash

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