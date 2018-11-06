Что-то стало холодать… не пора ли резину менять? Исследование

Проведенный опрос показал, что 47% российских автовладельцев переобувают свои машины, когда температура опускается ниже 5ºС. Ноль градусов на термометре становится сигналом к смене шин для 39% респондентов. 5% водителей осознают, что пришла пора заботиться о безопасности только тогда, когда их начинает заносить на дороге, 4% в принципе шины не меняют, а 5% переобуваются либо ориентируясь на календарь, либо «за этим следит муж», «когда пассажиры начинают ругаться» и «когда получат ближайшую зарплату». В опросе, проведенном «Авито Авто», участвовало более 5 тысяч респондентов по всей стране.
Водители постарше переобуваются раньше, чем молодежь. Те, кому от 18 до 25 лет, в 40% случаев делают это, когда температура устанавливается ниже плюс пяти градусов, среди тех, кому от 26 до 45 — таких уже 47%, а среди тех, кому за 46 — и все 49%. Может быть, дело в том, что лаг незначительный, зато бывалые автовладельцы понимают, что чем ближе к «часу икс», тем длиннее будут очереди в шиномонтажках.
Более дисциплинированными в этом случае являются мужчины: до наступления заморозков меняют шины 48% опрошенных сильного пола и 42% — прекрасного. Но женщины реже доводят ситуацию до крайности: только 3% меняют покрышки, когда их начинает заносить, тогда как у мужчин этот вариант набрал 5%.
В сентябре спрос на зимнюю резину относительно августа увеличился на 21% на шипованную резину и на столько же на нешипованную. В октябре спрос на «шипы» прибавил 73%, а на «липучку» — 39%.
Шипованные шины по-прежнему очень популярны, их покупают в полтора раза чаще «липучек». Рекордное превосходство «шипов» над «липучкой» зафиксировано в Ижевске — более чем на 1800%. Нешипованные шины оказались популярнее в семи городах, включая Москву. В октябре шипованная резина стоила в среднем 6802 рубля (+35% за год), а нешипованная — 6482 рубля (+17%). Таким образом, «шипы» за год подорожали вдвое сильнее «липучки».
Соотношение спроса на шипованную и нешипованную резину
|
№
|
Город
|
Разница в спросе
|
1
|
Ижевск
|
1833%
|
2
|
Ульяновск
|
1527%
|
3
|
Самара
|
1234%
|
4
|
Саратов
|
1058%
|
5
|
Нижний Новгород
|
955%
|
6
|
Новосибирск
|
748%
|
7
|
Пермь
|
682%
|
8
|
Казань
|
646%
|
9
|
Тольятти
|
503%
|
10
|
Тюмень
|
457%
|
11
|
Екатеринбург
|
402%
|
12
|
Челябинск
|
315%
|
13
|
Санкт-Петербург
|
282%
|
14
|
Красноярск
|
167%
|
15
|
Волгоград
|
63%
|
16
|
Омск
|
8%
|
17
|
Москва
|
—6%
|
18
|
Уфа
|
—21%
|
19
|
Ростов-на-Дону
|
—38%
|
20
|
Иркутск
|
—59%
|
21
|
Барнаул
|
—83%
|
22
|
Воронеж
|
—93%
|
23
|
Краснодар
|
—98%
|
Вся Россия
|
51%
- Выяснилось, водители каких городов больше времени проводят за рулем. В лидерах — Волгоград, Москва и Казань.
- Кто он такой — среднестатистический российский водитель? На чем ездит и о какой машине мечтает в перспективе? Это стало темой предыдущего исследования.
Фото: Unsplash
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