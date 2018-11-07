Пьяная мать с тремя детьми и без прав наехала на бензоколонку

Если бы не наезд на колонку, то, возможно, нерадивая мать попала бы в гораздо худшую историю.

В дежурную часть полиции Уярского района Красноярского края поступил телефонный звонок с одной из АЗС, расположенной на дороге Р-255 «Сибирь». Сообщалось, что женщина за рулем автомобиля Toyota Sprinter наехала на бензоколонку и при попытке скрыться была задержана работниками заправочной станции. В салоне машины кроме нее находились трое детей возрастом от 9 до 12 лет.

Прибывшие инспекторы ДПС проверили даму на алкоголь и выявили 0,78 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе при допустимой погрешности 0,16 мг/л. Также выяснилось, что у 35-летней женщины не было ни водительских прав, ни полиса ОСАГО.

Автомобиль, принадлежащий ее супругу, поместили на специализированную стоянку, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю. Если бы не малолетние дети, нарушительнице грозил бы арест, но мировой судья пошел ей навстречу и назначил только штраф в 30 тыс. рублей. На столько же оштрафован и ее супруг за передачу управления автомобилем нетрезвому лицу, да еще и без прав.

В отдел по делам несовершеннолетних районной полиции переданы материалы о привлечении женщины к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Не так давно подмосковная ГИБДД задержала устроившую две аварии пьяную женщину. В ее машине также находился годовалый младенец.

В мае сотрудники гродненской полиции задержали нетрезвую беременную женщину за рулем Нексии. Та объяснила гаишникам, что на даче выпила чуть-чуть джина, а потом поехала в магазин «за молочком».



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