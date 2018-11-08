ГИБДД предложила новые правила сдачи экзаменов на права

Проверка базовых навыков управления автомобилем оказалась под угрозой. Кандидатов в водители будут оценивать в реальных городских условиях.

Единый экзамен по вождению стал настоящим камнем преткновения

Доработка новых правил сдачи экзаменов на права закончена, отчитались в ГИБДД на совещании, посвященном постановлению правительства «О допуске к управлению транспортными средствами».

Основным изменением стало объединение двух отдельных экзаменов по вождению (на площадке и в городе) в один, который будет проводиться на городских улицах. У данного решения есть немало противников как среди представителей автошкол, так и в рядах полиции, сообщает «Коммерсантъ». В частности, специалисты сетуют на то, что с упразднением экзамена на площадке отпадет необходимость учиться базовым навыкам управления автомобилем, таким как троганье на подъеме, движение задним ходом и так далее.

Другим важным уточнением стало то, что для при сдаче экзамена по вождению могут использоваться не только автомобили ГИБДД или автошкол, но и предоставленные «иными юридическими лицами, ИП или физическими лицами». По этому пункту у заинтересованных сторон также возникли разногласия. Единственным изменением, которым довольны, кажется, все, стало новое требование к оборудованию экзаменационных автомобилей. Как и прежде, в салоне этих машин должны быть установлены микрофоны и видеокамеры, но в ГИБДД отказались от идеи синхронизации записей со всех камер и микрофонов. Это значительно бы увеличило финансовые расходы автошкол, что отразилось бы на стоимости обучения. По этим же соображениям были исключены новые требования к экзамену по вождению мотоцикла. Предлагалось, чтобы умение кандидатов маневрировать и тормозить проверялось на скорости минимум 50 км/ч, но площадки, на которых можно было бы развивать такую скорость, есть далеко не у всех автошкол.

Документу предстоит еще два согласования. Первое пройдет в Министерстве транспорта, работники которого, вероятно, вернут два отдельных экзамена по вождению для будущих водителей автобусов и грузовых автомобилей, в том числе с прицепом. Далее документ будет направлен в Министерство экономики.

К инструкторам по вождению будут предъявляться повышенные требования, которые отныне прописаны в профессиональном стандарте «мастер производственного обучения вождению транспортных средств».

Представители автошкол недовольны реформой, особенно введением единого экзамена по вождению.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС