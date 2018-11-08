ОСАГО подорожает почти вдвое. Но для вас может и подешеветь!

Центробанк рассказал о том, как изменятся тарифы «автогражданки» после расширения тарифного коридора.

В ведомстве заявили о том, что практически завершили последнюю актуарную проверку по рынку ОСАГО, из-за которой и было отложено расширение тарифного коридора на 20%. В Центробанке обратили внимание на снижение выплат по ОСАГО, и поэтому засомневались в том, что тарифный коридор нужно расширять. Но проверка показала, что средняя цена полиса вырастет всего на полтора процента.

Впрочем, на то она и средняя, что реальной картины не показывает, причем в Центробанке и не скрывают этого. ОСАГО серьезно подорожает в некоторых регионах для неаккуратных водителей и немного подешевеет для безаварийных.

«На сегодняшний день не очень аккуратный 20-летний житель Краснодарского края — это просто пример, — не имеющий стажа вождения и управляющий совсем не дешевой машиной Volkswagen Touareg, у которой мощность равняется 249 л.с., должен был бы платить в среднем 26 750 рублей справедливого тарифа. Сегодняшние правила ему позволяют установить цену не более 14 200 рублей, — цитирует ТАСС первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина. — В то же время аккуратный водитель, добропорядочный, из города Перми, без дорожно-транспортных происшествий, 49 лет, на Lada Granta — более распространенный автомобиль, 87 л.с., должен бы платить 3242 рубля, а у него минимальная возможная граница, установленная для такого страхователя, сегодня равняется 5919 рублей».

Получается, что для владельца Туарега «автогражданка» подорожает почти вдвое (+88%), а вот для пермского владельца Лады Гранты, который ездит без ДТП, подешевеет всего на 5%.

Владимир Чистюхин утверждает, что в страховых компаниях его заверили, что как минимум в 25 регионах тариф не будет рассчитываться по верхней границе.

Ранее страховщики рассказали, в каких регионах ОСАГО может подешеветь после расширения тарифного коридора.

О том, как может измениться цена ОСАГО после привязки стоимости к водителю, а не к владельцу, можно узнать из этого материала «За рулем».

Фото: Алексей Смышляев/ТАСС