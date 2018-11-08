Genesis готовит обновление флагманского седана

Роскошный седан G90 от Genesis готовится к обновлению, но, кажется, даже сам производитель не верит в оригинальность его дизайна.

Осветленная фотография Genesis G90 2020 модельного года

Если бы не световой логотип Genesis, спроецированный на капот седана G90, догадаться о том, что под накидкой прячется автомобиль Genesis, а не какой-нибудь другой марки, было бы невозможно. Эта фотография была опубликована на официальной странице южнокорейской компании в Facebook.

Основной акцент фотографии сделан на фарах нового G90, поперек которых проходят длинные полосы дневных ходовых огней, тянущиеся от решетки радиатора до самого колеса. Сами фары получили трапециевидную форму и оснащены светодиодами.

На высветленной фотографии видно, как изменилась решетка радиатора. Теперь она пятиугольная, а ее нижний угол впивается в бампер, рассекая его на две части до самого нижнего воздухозаборника.

Оценив масштабы изменений в передней части G90, можно предположить, что и задняя часть нового седана Genesis была кардинально переработана.

Увидеть обновленный Genesis G90 без покрывал и накидок мы сможем уже в конце этого месяца.

В этом году Genesis G90 вошел в тройку лучших автомобилей мира.

Другой седан Genesis — обновленный недавно G70 конкурирует ни много ни мало с BMW 3-й серии.

Фото: Genesis