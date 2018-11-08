Новый седан Volkswagen Polo: теперь и спортивная версия

На автосалоне в Сан-Паулу местное отделение Volkswagen показало заряженный вариант седана Virtus, который представляет собой трехобъемный Polo второго поколения.

Обычный седан VW Virtus был представлен здесь же год назад и на сегодняшний день довольно успешно продается в Бразилии. Седан, построенный на укороченной модульной платформе MQB A0, пока так и не добрался до России, потому нам остается лишь завидовать жителям южноамериканской страны.

Им показали спортивную версию седана с приставкой GTS. На автосалоне машина дебютировала в качестве концепта, но представители компании уже заявили, что заряженный вариант пойдет в серию в следующем году.

Внешне машина пересекается с хэтчбеком VW Polo GT: у него такой же передний бампер с воздухозаборником во всю ширину и красная полоска, пущенная по низу радиаторной решетки с красными линиями внутри светодиодных фар. Последние, кстати, на серийной версии могут и не появиться: для бразильского рынка светодиодная оптика для Polo и Virtus недоступна. У седана 18-дюймовые легкосплавные колеса и небольшой «хвостик» спойлера на крышке багажника.

Под капотом у Volkswagen Virtus GTS установлен 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., это на 50 «лошадок» меньше, чем у европейского VW Polo GTI, но на 22 л.с. больше, чем у самого мощного мотора для бразильского рынка.

Также на автосалоне в Сан-Паулу дебютировал концепт пикапа VW Tarok на базе кроссовера Tiguan. Серийная версия машины может стать глобальной моделью.

А вот второе поколение седана Polo может и не добраться до России: Volkswagen делает ставку на кроссоверы и начнет у нас собирать недорогой Tharu, уже представленный в Китае.

Фото: Volkswagen do Brasil