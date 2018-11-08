Новый седан Volkswagen Polo: теперь и спортивная версия

На автосалоне в Сан-Паулу местное отделение Volkswagen показало заряженный вариант седана Virtus, который представляет собой трехобъемный Polo второго поколения.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

Обычный седан VW Virtus был представлен здесь же год назад и на сегодняшний день довольно успешно продается в Бразилии. Седан, построенный на укороченной модульной платформе MQB A0, пока так и не добрался до России, потому нам остается лишь завидовать жителям южноамериканской страны.

Им показали спортивную версию седана с приставкой GTS. На автосалоне машина дебютировала в качестве концепта, но представители компании уже заявили, что заряженный вариант пойдет в серию в следующем году.

Внешне машина пересекается с хэтчбеком VW Polo GT: у него такой же передний бампер с воздухозаборником во всю ширину и красная полоска, пущенная по низу радиаторной решетки с красными линиями внутри светодиодных фар. Последние, кстати, на серийной версии могут и не появиться: для бразильского рынка светодиодная оптика для Polo и Virtus недоступна. У седана 18-дюймовые легкосплавные колеса и небольшой «хвостик» спойлера на крышке багажника.

Под капотом у Volkswagen Virtus GTS установлен 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., это на 50 «лошадок» меньше, чем у европейского VW Polo GTI, но на 22 л.с. больше, чем у самого мощного мотора для бразильского рынка.

Новый седан Volkswagen Polo: теперь и спортивная версия

Фото: Volkswagen do Brasil

Новый седан Volkswagen Polo: теперь и спортивная версия
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Отзывы о Volkswagen Polo (13)

Volkswagen 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Управляемость, комфорт, дизайн, эргономика. Отличная экономичность и предсказуемые реакции на действия водителя. Лучшее предложение по цене\качество, после Рапида. (но дело в дизайне)

Недостатки:

Шумоизоляция, слабая подвеска для наших дорог (если ездить с умом то все будет отлично), пластик и сама отделка могла бы быть качественнее, но тогда маркетологи совсем голову сломают. CFNA был шумнее, но надежнее и проще в обслуживании, нежели CVWA и уж тем более проще чем 1.4 TSI Отдельное слово...

Комментарий:

Для меня выбор в сегменте В очевиден, владею уже вторым Поло. До этого была машина 2012 г.в. 105лс CFNA+Aisin, прошла 188 тыс на "масле и бензине", без проблем ушла в трейд-ин. Сейчас 110 л.с. и тот же проверенный автомат. Использую как рабочую машину, мотаясь по Московской области и бл...

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