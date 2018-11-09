В России вновь отзывают Mercedes-Benz из-за ремней безопасности

Под сервисную кампанию попали кроссоверы Mercedes-Benz GLC, выпущенные с апреля по июль этого года, а также седаны CLS- и Е-класса, купленные в период с октября 2017 по апрель 2018 года.

Mercedes-Benz GLC

Причиной отзыва 1152 автомобилей Mercedes-Benz GLC (тип 253.9) стали язычки ремней безопасности задних боковых сидений. Они могут втягиваться в слишком большую щель между облицовкой и стойкой. Чтобы исправить данный недочет, нужно установить дополнительную деталь на облицовку стоек.

Под отзывную кампанию также попали 14 автомобилей Mercedes-Benz CLS (тип 257) и Е-класса (тип 213). Найденный в них недочет оказался более серьезным: не соответствующая спецификации калибровка системы классификации пассажира, сидящего рядом с водителем. Чтобы устранить эту неисправность, потребуется замена подушки безопасности сиденья переднего пассажира.

Для устранения неисправностей владельцам отзываемых автомобилей нужно приехать в сервис ближайшего официального дилера Mercedes-Benz. В обоих случаях все ремонтные работы будут производиться бесплатно для владельцев, за счет официального представителя Mercedes-Benz в России АО «Мерседес-Бенц РУС».

О том, что ваш автомобиль подлежит отзыву, вам сообщат работники компании по телефону или почте. Проверить, попал ли ваш Mercedes-Benz под сервисную кампанию, можно проверив наличие его VIN-кода в списках кодов отзываемых автомобилей, размещенных на сайте Росстандарта (список VIN номеров для автомобилей Mercedes-Benz 253, список VIN номеров для автомобилей Mercedes-Benz 257, 213).

Фото: Mercedes-Benz