Записи с российских авторегистраторов выдвинули на «Оскар»

В расширенном списке номинантов на премию «Оскар» оказался российский документальный фильм, созданный на основе видеозаписей с автомобильных регистраторов.

Дав премию «Оскар» фильму «Дорога», жюри, тем самым, наградило бы всех россиян

Всего на премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» претендуют 166 фильмов, среди которых указана картина российского режиссера Дмитрия Калашникова «Дорога».

Фильм «Дорога» (в английском варианте — «The Road Movie») представляет собой нарезку видеозаписей с автомобильных регистраторов. Так режиссер показал Россию глазами автомобилистов, через ситуации, происходящие на дорогах.

К 17 декабря жюри Американской академии киноискусств отберет 15 картин из 166. К 22 января 2019 года в списке останется только пять фильмов, один из которых в итоге получит «Оскар».

Напомним, что 91-я раздача престижной премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля 2019 года.

Для фиксации ситуации на дороге можно использовать не только видеорегистратор, но и обычный смартфон. Разберемся, что лучше.

Видеорегистраторы прекрасно годятся для использования в качестве камеры заднего вида, которой оснащаются не все автомобили.

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