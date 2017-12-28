ГИБДД назвала размер штрафа за опасное вождение

Госавтоинспекция разработала законопроект, вводящий штраф за опасное вождение в размере 5 тыс. рублей, передает ТАСС слова главы ведомства Михаила Черникова. Кроме того, ГИБДД прорабатывает законопроект, предусматривающий административное наказание за нарушение ПДД без составления протокола, если оно зафиксировано видеокамерой смартфона или иного гаджета, в рамках проекта «Народный инспектор».
Он также рассказал и о других проектах, внесенных в Госдуму, которые касаются вопросов безопасности дорожного движения. Например, Минтранс предлагает усилить административную ответственность за нарушение правил движения через железнодорожные пути, увеличив штраф за это до 5 тыс. рублей. Сейчас за это нарушение установлено наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев. Это же ведомство подготовило законопроект, обязывающий должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц отвечать за нарушение режима труда и отдыха водителей.
Еще один законопроект авторства Минтранса предусматривает залог за задержанное транспортное средство. При обнаружении за рулем нетрезвого водителя предполагается задерживать транспортное средство либо до уплаты административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, либо до внесения залога, равного сумме штрафа, который будет назначен нарушителю.
Напомним, термин «опасное вождение» правительство разработало еще в мае 2016 года: это совокупность нарушений, совершаемых водителем в течение короткого периода времени. Они создают особую опасность, так как лишают других участников дорожного движения возможности своевременно и адекватно отреагировать. Было решено, что ответственность за опасное вождение должна быть выше, чем за отдельно взятые нарушения, наказания за которые предусмотрены в КоАП.
- То и дело на лентах агентств появляются сообщения о случаях опасного вождения. То мажор в Сочи решил продемонстрировать свои навыки управляемого заноса, то водитель Лексуса решил прямо на дороге проучить пенсионера на Мазде.
- Чтобы нагляднее объяснить обывателям, что такое опасное вождение, ГИБДД создала сайт, где размещены видеоролики с типичными примерами опасного и агрессивного управления автомобилем.
Фото: depositphotos.com
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