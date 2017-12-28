ГИБДД назвала размер штрафа за опасное вождение

Глава ведомства Михаил Черников предложил ввести за такое нарушение штраф в размере 5000 рублей.

Госавтоинспекция разработала законопроект, вводящий штраф за опасное вождение в размере 5 тыс. рублей, передает ТАСС слова главы ведомства Михаила Черникова. Кроме того, ГИБДД прорабатывает законопроект, предусматривающий административное наказание за нарушение ПДД без составления протокола, если оно зафиксировано видеокамерой смартфона или иного гаджета, в рамках проекта «Народный инспектор».

Он также рассказал и о других проектах, внесенных в Госдуму, которые касаются вопросов безопасности дорожного движения. Например, Минтранс предлагает усилить административную ответственность за нарушение правил движения через железнодорожные пути, увеличив штраф за это до 5 тыс. рублей. Сейчас за это нарушение установлено наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев. Это же ведомство подготовило законопроект, обязывающий должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц отвечать за нарушение режима труда и отдыха водителей.

Еще один законопроект авторства Минтранса предусматривает залог за задержанное транспортное средство. При обнаружении за рулем нетрезвого водителя предполагается задерживать транспортное средство либо до уплаты административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, либо до внесения залога, равного сумме штрафа, который будет назначен нарушителю.

Напомним, термин «опасное вождение» правительство разработало еще в мае 2016 года: это совокупность нарушений, совершаемых водителем в течение короткого периода времени. Они создают особую опасность, так как лишают других участников дорожного движения возможности своевременно и адекватно отреагировать. Было решено, что ответственность за опасное вождение должна быть выше, чем за отдельно взятые нарушения, наказания за которые предусмотрены в КоАП.

То и дело на лентах агентств появляются сообщения о случаях опасного вождения. То мажор в Сочи решил продемонстрировать свои навыки управляемого заноса, то водитель Лексуса решил прямо на дороге проучить пенсионера на Мазде.

Чтобы нагляднее объяснить обывателям, что такое опасное вождение, ГИБДД создала сайт, где размещены видеоролики с типичными примерами опасного и агрессивного управления автомобилем.

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