Автобус с футбольной командой свалился в пропасть

В результате падения автобуса погибли 7 человек и еще 11 получили травмы разной степени тяжести.

На месте аварии отсутствовали отбойники

На севере Перу, в регионе Амасонас, разбился автобус, перевозивший юношескую футбольную команду. Водитель не справился с управлением, после чего автобус вылетел за пределы дороги и упал в 30-метровую пропасть.

В результате ДТП погибли 7 человек, 6 из которых — молодые футболисты в возрасте 13–14 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова министра здравоохранения Перу Сильвии Пессах. Погиб и водитель автобуса. Еще 10 подростков получили ранения различной степени тяжести. Пострадала также сопровождавшая их женщина.

« Среди 11 пострадавших — 10 подростков в возрасте 13 — 14 лет и одна женщина » , — рассказала журналистам госпожа Пессах.

Все выжившие в аварии были госпитализированы в местную больницу. Двое подростков уже отпущены домой, но еще двое находятся в очень тяжелом состоянии и медики готовят их перевозку в больницу столицы перу — Лиму, где их могут спасти.

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