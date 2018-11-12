Россия, Казахстан, Белоруссия: где какие модели самые популярные?

По трем моделям легковых автомобилей рейтинги трех стран пересекаются. Две из них — Лады.



Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам девяти месяцев 2018 года в Белоруссии составили 37,6 тыс. ед., в Казахстане — 46,7 тыс. ед. и в России — 1227,3 тыс. ед., по данным маркетингового агентства Russian Automotive Market Research. (Эти данные несколько отличаются от тех, что предоставляет Комитет автопроизводителей AEB).

В России в тройку самых востребованных моделей вошли Lada Vesta — 71 867 шт., Kia Rio — 70 046 шт., и Lada Granta — 66 526 штук.

В Казахстане наибольшие продажи у японской Toyota Camry — 4379 шт., за ней следует Lada Granta — 2760 шт., и на третьей строчке расположилась Lada 4x4 — 2334 проданных автомобиля.

Лидером белорусского рынка новых легковых автомобилей и LCV стал Volkswagen Polo — 3659 штук, за ним следует Renault Sandero Stepway — 2365 шт., и Renault Logan — 2363 штуки. Что касается Топ-10 в целом, то вышло, что пересекаются эти рейтинги по трем моделям: Lada Vesta, Lada Largus и Hyundai Creta.

Фото: depositphotos.com

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