Россия, Казахстан, Белоруссия: где какие модели самые популярные?

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам девяти месяцев 2018 года в Белоруссии составили 37,6 тыс. ед., в Казахстане — 46,7 тыс. ед. и в России — 1227,3 тыс. ед., по данным маркетингового агентства Russian Automotive Market Research. (Эти данные несколько отличаются от тех, что предоставляет Комитет автопроизводителей AEB).
В России в тройку самых востребованных моделей вошли Lada Vesta — 71 867 шт., Kia Rio — 70 046 шт., и Lada Granta — 66 526 штук.
В Казахстане наибольшие продажи у японской Toyota Camry — 4379 шт., за ней следует Lada Granta — 2760 шт., и на третьей строчке расположилась Lada 4x4 — 2334 проданных автомобиля.
Лидером белорусского рынка новых легковых автомобилей и LCV стал Volkswagen Polo — 3659 штук, за ним следует Renault Sandero Stepway — 2365 шт., и Renault Logan — 2363 штуки. Что касается Топ-10 в целом, то вышло, что пересекаются эти рейтинги по трем моделям: Lada Vesta, Lada Largus и Hyundai Creta.
- Недавно свои данные продаж легковых и легких коммерческих автомобилей за 10 месяцев с начала года обнародовала AEB. Согласно этой статистике, за 10 месяцев с начала года в России было продано 1 457 857 автомобилей, а за 9 месяцев — 1 297 432 штук.
- Аналитики также подсчитали продажи ведущих мировых автопроизводителей за 9 месяцев с начала года. Лидер прежний — Volkswagen.
Фото: depositphotos.com
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