Subaru подняла цены на три модели в России

В России на 20 000 рублей подорожали три из пяти моделей Subaru во всех своих комплектациях.

Subaru Legacy

Компания Subaru подняла цены на три модели из пяти имеющихся в продаже. На 20 000 рублей подорожали все комплектации Subaru Legacy, XV и Outback.

Полноприводный седан Subaru Legacy продается на нашем рынке в двух комплектациях. Как выяснили аналитики «Автостата», предлагается он теперь по цене от 2 149 000 до 2 299 900 рублей.

Кроссовер Subaru XV отныне можно купить минимум за 1 659 000 рублей. В топовой комплектации эта популярная модель марки предлагается за 2 129 900 рублей.

Новая стоимость полноприводного универсала Subaru Outback составляет теперь от 2 559 000 рублей. В максимальной комплектации автомобиль стоит 3 409 900 рублей.

Несмотря на повышение цен, а это уже второе за осень обновление прайс-листов компании в России, продажи автомобилей компании выросли на 35%. В итоге с января по октябрь этого года в нашей стране было реализовано 6232 автомобиля Subaru. Напомним, что предыдущий скачок стоимости машин Subaru был зафиксирован в прошлом месяце. Тогда на 20–40 тыс. рублей подорожали эти же модели.

Новый Subaru Forester появится в продаже послезавтра, 15 ноября 2018 года, по давно скорректированной цене: от 1 959 000 до 2 569 900 рублей.

В модельном ряду Subaru скоро может появиться новая компактная модель.

Фото: Subaru