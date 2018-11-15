Kia подняла цены на две новые модели в России

Компания Kia пересмотрела прайс-листы двух своих автомобилей, которые появились в продаже во второй половине года.

Kia Cerato 2019 модельного года

В России подорожали две новые модели Kia, которые появились в продаже всего пару месяцев назад. Это Kia Cerato четвертого поколения и Kia Ceed третьего поколения. Все их комплектации стали дороже на 20 000 рублей.

Так, седан Kia Cerato теперь стоит от 1 069 900 рублей, выяснило агентство «Автостат». За эти деньги предлагается автомобиль, оснащенный 1,6-литровым двигателем мощностью 128 л.с. и механической коробкой передач. Такой же автомобиль с автоматической трансмиссией оценивается в 1 109 900 рублей. В максимальной комплектации со 150-сильным мотором объемом 2 литра и автоматом седан обойдется в 1 379 900 рублей.

Стоимость Kia Ceed теперь составляет от 984 900 рублей. Такова цена за автомобиль с 1,4-литровым двигателем мощностью ровно 100 л.с. и механической коробкой передач. За экземпляр с 1,6-литровым 128-сильным двигателем и автоматом придется отдать 1 054 900 рублей. Самая дорогая версия Ceed с турбированным двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 140 л.с. в сочетании с роботизированной коробкой обойдется в 1 494 900 рублей.

Несмотря на повышение цен, продажи автомобилей Kia в России выросли на 23%. С января по октябрь этого года россияне купили 188 492 новых автомобиля этой марки.

Предыдущая корректировка цен на автомобили Kia произошла всего месяц назад и затронула почти весь модельный ряд.

Kia Cerato четвертого поколения продается в России всего полтора месяца, но уже успел подорожать.

Фото: Kia