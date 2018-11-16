Невиновных в ДТП избавят от выплат компенсаций

Платить, будучи невиновным, — нелогично и несправедливо, считает депутат
Законопроект, предусматривающий изменения в процедуре возмещения вреда пострадавшим в ДТП третьим лицам, вынесен на рассмотрение Государственной думы депутатом Николаем Земцовым.
На сегодняшний день Гражданский кодекс обязывает водителя возмещать вред, причиненный третьим лицам, пострадавшим в аварии, даже если он не виновен в ДТП. То есть, если два автомобиля сталкиваются и при этом задевают пешехода, то компенсации последнему должны выплачивать оба водителя — и виновник аварии, и пострадавший в ней. Депутат считает данную норму несправедливой, пишут «Известия». Он предлагает избавить от выплаты компенсаций всех потерпевших в аварии, возлагая всю ответственность лишь на тех, по чьей вине произошло ДТП.
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Фото: Ian Valerio on Unsplash
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