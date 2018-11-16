В Минздраве предложили выдавать водительские права с 21 года

Об этом заявил главный психиатр страны Зураб Кекелидзе. По его словам, молодые люди эмоционально не готовы садиться за руль раньше.

Психиатр поддержал предложение Росгварии в части повышения с 18 до 21 года возраста для получения права на приобретение оружия, но заявил, что и водительские права надо начинать выдавать позже.

По словам Кекелидзе, человек психологически и биологически созревает к 21 году, и только после этого возраста «эмоции не перехлестывают сознание».

«До 21 года у человека инстинкт самосохранения не работает. У него нет чувства опасности, поэтому он не чувствует и недостаточно внутренне ощущает, я даже сказал бы, не осознает, к чему это может привести», — цитирует ТАСС главного психиатра Минздрава. Именно по этой причине возможность управлять автомобилем должна быть сдвинута на более поздний возраст.

Сегодня право на управление легковым автомобилем и грузовиком в России можно получить с 18 лет, право на управление мотоциклом — в 16 лет.

МВД хочет наладить взаимодействие между ГИБДД и Минздравом и ужесточить выдачу медицинских справок.

В МВД хотят привлекать к административному аресту тех, кто садится за руль без прав.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС