Десятки детей тащили по улице запряженный Порше со священником

Видео с праздника вступления в должность священнослужителя взорвало интернет. Люди спорят, что это — дурной тон или заслуживающая уважения местная традиция?

Католический священник острова Гозо (Мальта) Джон Султана стал новым главой прихода Зеббуга. И это для многих прошло бы практически незамеченным, если бы шокированный церемонией вступления в должность прихожанин не заснял и не выложил в интернет эту церемонию. На видео Султана стоит в салоне кабриолета Porsche Boxster, а десятки школьников тащат за собой элитную иномарку на веревке. На лицах всех присутствовавших на церемонии неподдельная радость, и это несмотря на то, что временами шел дождь, поэтому над священником еще и держали зонтики.

На Джона Султана тут же обрушились волны критики, он оправдываться не стал, лишь отметил, что пользователи интернета неверно истолковали происходящее.За него это сделала представитель городской администрации, пояснив, что шествие — не что иное, как деревенская традиция, которой наслаждались все присутствующие и, в первую очередь, сами празднично одетые дети. Люди были счастливы и заранее готовились к празднику — испекли гигантский пирог, по величине побивший национальный рекорд. Кроме того, священник был вынужден одолжить красивый автомобиль у своего двоюродного брата, чтобы церемония выглядела особенно торжественно.

Комментируя эту ситуацию, глава секретариата Мальты по Катехизису отец Рене Камильери подверг критике «поездку на Porsche».

«Я не знал, смеяться мне или плакать, когда увидел все это! В то время, когда на католическую церковь идут постоянные нападки и обвинения в том, что священнослужители ведут себя неподобающим образом, вряд ли можно рассчитывать на привлечение новых сторонников церкви, если будут проходить такие дикие обряды. Я считаю, что людям нужно нести Евангелие Иисуса Христа, а вместо этого мы демонстрируем шутовство», — отметил он.

В Польше также был замечен епископ, который окроплял паству святой водой с заднего сиденья нового кабриолета BMW.

Видео: YouTube

Фото: Zebbug Gozo Parish Page / Facebook