Стало известно имя нового кроссовера Skoda

Skoda придумала и запатентовала имя для своего нового субкомпактного кроссовера.

Skoda Vision X
Skoda Vision X

Стало известно, что чешский автопроизводитель запатентовал новое название для автомобиля — Kosmiq. Теперь мы знаем, как будет звучать модельный ряд кроссоверов компании: большой Kodiaq, компактный Karoq и субкомпактный Kosmiq. Забавно, что все названия начинаются на букву «k» и заканчиваются на букву «q».

Новый субкомпактный кроссовер Kosmiq будет построен на той же базе, что и Seat Arona и Volkswagen T-Cross. Автомобиль получит дизайн концепта Vision X, который был впервые представлен в марте прошлого года на Женевском автосалоне.

Ожидается, что премьера Skoda Kosmiq состоится на следующем Женевском автосалоне в марте 2019 года. Производство же кроссовера начнется в июле следующего года, чтобы поступить в продажу с сентября.

Построенный на платформе MQB (Model A0), Kosmiq будет немного просторнее и вместительнее своих двоюродных братьев Seat Arona и Volkswagen T-Cross, хотя длина автомобилей примерно одинакова и составляет около 4,1 метра.

Что касается ряда двигателей, Skoda Kosmiq почти наверняка будет оснащаться 3-цилиндровым бензиновым двигателем 1.0 TSI и 4-цилиндровым дизельным мотором 1.6 TDI. Следует отметить, что оба агрегата будут иметь разные степени форсировки, что создаст иллюзию богатой гаммы двигателей. Кроме того, Kosmiq получит систему полного привода.

Фото: Skoda

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