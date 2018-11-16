Стало известно имя нового кроссовера Skoda

Skoda придумала и запатентовала имя для своего нового субкомпактного кроссовера.

Skoda Vision X

Стало известно, что чешский автопроизводитель запатентовал новое название для автомобиля — Kosmiq. Теперь мы знаем, как будет звучать модельный ряд кроссоверов компании: большой Kodiaq, компактный Karoq и субкомпактный Kosmiq. Забавно, что все названия начинаются на букву «k» и заканчиваются на букву «q».

Новый субкомпактный кроссовер Kosmiq будет построен на той же базе, что и Seat Arona и Volkswagen T-Cross. Автомобиль получит дизайн концепта Vision X, который был впервые представлен в марте прошлого года на Женевском автосалоне.

Ожидается, что премьера Skoda Kosmiq состоится на следующем Женевском автосалоне в марте 2019 года. Производство же кроссовера начнется в июле следующего года, чтобы поступить в продажу с сентября.

Построенный на платформе MQB (Model A0), Kosmiq будет немного просторнее и вместительнее своих двоюродных братьев Seat Arona и Volkswagen T-Cross, хотя длина автомобилей примерно одинакова и составляет около 4,1 метра.

Что касается ряда двигателей, Skoda Kosmiq почти наверняка будет оснащаться 3-цилиндровым бензиновым двигателем 1.0 TSI и 4-цилиндровым дизельным мотором 1.6 TDI. Следует отметить, что оба агрегата будут иметь разные степени форсировки, что создаст иллюзию богатой гаммы двигателей. Кроме того, Kosmiq получит систему полного привода.

Другой скорой новинкой чешской компании станет новая модель Scala, которая заменит Rapid Spaceback.

Когда появился Vision X, все уже знали, что это не просто концепт, а прототип новой серийной модели. Что он собой представляет?

Фото: Skoda