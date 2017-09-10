Toyota Camry получила спортивную версию

Японская компания решила заявить о себе в сегменте спортивных седанов.

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry

Toyota продолжает активно работать над приданием своим моделям большей эмоциональности и индивидуальности, созданием множества версий, которые должны удовлетворить даже самого взыскательного покупателя. Большой седан Camry является бестселлером марки не только в России, но и в Северной Америке. Так что не мудрено, что версия TRD (Toyota Racing Development) будет представлена в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе в конце этого месяца. Все подробности в нашей фотогалерее.

Toyota Camry получила спортивную версию

Фото: Toyota

Toyota Camry получила спортивную версию
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые