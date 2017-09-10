Toyota Camry получила спортивную версию

Какой автомобиль купить до 1 млн рублей? Советует эксперт ЗР В нашей рубрике «Прямая линия» эксперты журнала «За рулем» отвечают на вопросы читателей. На этот раз разберем возможные варианты для покупки до 1 000 000 рублей. Тестируем проникающую мастер-смазку «Валера». Разоблачение Вы слышали про «Валеру»? Мы слышали и даже знаем его немного ближе, чем вы, потому что компания ВМПАВТО пригласила нас на закрытое тестирование той самой мастер-смазки «Валера» и мы готовы поделиться с вами результатами испытаний «без купюр». Почему у меня зимой дымит машина? Ведь летом все было хорошо Многие обращают внимание на то, что зимой машины вдруг начинают нещадно дымить, хотя в теплое время года такого эффекта не наблюдается.