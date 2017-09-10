Toyota Camry получила спортивную версию

Toyota продолжает активно работать над приданием своим моделям большей эмоциональности и индивидуальности, созданием множества версий, которые должны удовлетворить даже самого взыскательного покупателя. Большой седан Camry является бестселлером марки не только в России, но и в Северной Америке. Так что не мудрено, что версия TRD (Toyota Racing Development) будет представлена в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе в конце этого месяца. Все подробности в нашей фотогалерее.
- На прошлой неделе Toyota рассекретила новое поколение седана Toyota Corolla.
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Фото: Toyota
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