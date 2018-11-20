Volvo объявила о повышении цен на все модели в России

Пересмотр прайс-листов произойдет 1 января следующего года. В среднем по модельному ряду подорожание составит 1,9%.

В российском представительстве компании объясняют повышение цен ростом с нового года НДС с 18 до 20%. Одновременно с увеличением цен на автомобили вырастет и стоимость пакетов опций: повышение составит в среднем 4%.

С 1 января следующего года модели Volvo подорожают на сумму от 12 700 до 107 000 руб. Сильнее всего прибавят в цене Volvo XC90, V90 Cross Country и XC60.

Кроме повышения цен с нового года Volvo изменит моторную гамму для некоторых моделей. Так, флагманский седан Volvo S90 можно будет купить в России с дизельным двигателем D5 (235 л.с.), который будет доступен исключительно в полноприводном варианте седана. Одновременно Volvo прекратит поставки V40 Cross Country с наиболее мощным бензиновым двигателем Т5 (245 л.с.). Хэтчбек станет доступен с турбодизелем D2 (120 л.с.) и бензиновыми двигателями Е3 (152 л.с.) и Т4 (190 л.с.), с передним и полным приводом. Машина будет продаваться вплоть до середины следующего года, когда прекратится ее производство.

Цены на базовые версии моделей Volvo с 1 января 2019 года

Модель Двигатель Мощность, л.с. Стоимость, руб. S90 T4 190 2 840 000 T5 249 3 040 000 T6 AWD 320 3 840 000 D5 AWD 235 3 450 000 V90 Cross Country T5 AWD 249 3 324 000 T6 AWD 320 4 078 000 D4 AWD 190 3 486 000 D5 AWD 235 3 678 000 XC60 D4 AWD 190 3 245 000 D5 AWD 235 3 515 000 T5 AWD 249 3 225 000 T6 AWD 320 3 695 000 XC90 D5 AWD 235 4 279 000 T5 AWD 249 3 919 000 T6 AWD 320 4 539 000 T8 Twin Engine 407 5 629 000 XC90 Excellence T8 Twin Engine 407 8 670 000 V40 Cross Country D2 120 1 904 000 T3 152 1 684 000 T4 190 1 954 000 T4 AWD 190 2 078 000 XC40 D3 150 2 253 000 D3 AWD 150 2 380 000 D4 AWD 190 2 533 000 T4 AWD 190 2 380 000 T5 AWD 249 2 782 000

В сентябре Volvo представила универсал V60 Cross Country. Машина может появиться в России в следующем году.

Новое поколение Volvo S60/V60 претендует на звание «Всемирный автомобиль года».

Фото: Volvo