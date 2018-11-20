Volvo объявила о повышении цен на все модели в России

Пересмотр прайс-листов произойдет 1 января следующего года. В среднем по модельному ряду подорожание составит 1,9%.

В российском представительстве компании объясняют повышение цен ростом с нового года НДС с 18 до 20%. Одновременно с увеличением цен на автомобили вырастет и стоимость пакетов опций: повышение составит в среднем 4%.

С 1 января следующего года модели Volvo подорожают на сумму от 12 700 до 107 000 руб. Сильнее всего прибавят в цене Volvo XC90, V90 Cross Country и XC60.

Кроме повышения цен с нового года Volvo изменит моторную гамму для некоторых моделей. Так, флагманский седан Volvo S90 можно будет купить в России с дизельным двигателем D5 (235 л.с.), который будет доступен исключительно в полноприводном варианте седана. Одновременно Volvo прекратит поставки V40 Cross Country с наиболее мощным бензиновым двигателем Т5 (245 л.с.). Хэтчбек станет доступен с турбодизелем D2 (120 л.с.) и бензиновыми двигателями Е3 (152 л.с.) и Т4 (190 л.с.), с передним и полным приводом. Машина будет продаваться вплоть до середины следующего года, когда прекратится ее производство.

Цены на базовые версии моделей Volvo с 1 января 2019 года

Модель

Двигатель

Мощность, л.с.

Стоимость, руб.

S90

T4

190

2 840 000

T5

249

3 040 000

T6 AWD

320

3 840 000

D5 AWD

235

3 450 000

V90 Cross Country

T5 AWD

249

3 324 000

T6 AWD

320

4 078 000

D4 AWD

190

3 486 000

D5 AWD

235

3 678 000

XC60

D4 AWD

190

3 245 000

D5 AWD

235

3 515 000

T5 AWD

249

3 225 000

T6 AWD

320

3 695 000

XC90

D5 AWD

235

4 279 000

T5 AWD

249

3 919 000

T6 AWD

320

4 539 000

T8 Twin Engine

407

5 629 000

XC90 Excellence

T8 Twin Engine

407

8 670 000

V40 Cross Country

D2

120

1 904 000

T3

152

1 684 000

T4

190

1 954 000

T4 AWD

190

2 078 000

XC40 

D3

150

2 253 000

D3 AWD

150

2 380 000

D4 AWD

190

2 533 000

T4 AWD

190

2 380 000

T5 AWD

249

2 782 000

Фото: Volvo

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