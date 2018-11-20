Volvo объявила о повышении цен на все модели в России

В российском представительстве компании объясняют повышение цен ростом с нового года НДС с 18 до 20%. Одновременно с увеличением цен на автомобили вырастет и стоимость пакетов опций: повышение составит в среднем 4%.
С 1 января следующего года модели Volvo подорожают на сумму от 12 700 до 107 000 руб. Сильнее всего прибавят в цене Volvo XC90, V90 Cross Country и XC60.
Кроме повышения цен с нового года Volvo изменит моторную гамму для некоторых моделей. Так, флагманский седан Volvo S90 можно будет купить в России с дизельным двигателем D5 (235 л.с.), который будет доступен исключительно в полноприводном варианте седана. Одновременно Volvo прекратит поставки V40 Cross Country с наиболее мощным бензиновым двигателем Т5 (245 л.с.). Хэтчбек станет доступен с турбодизелем D2 (120 л.с.) и бензиновыми двигателями Е3 (152 л.с.) и Т4 (190 л.с.), с передним и полным приводом. Машина будет продаваться вплоть до середины следующего года, когда прекратится ее производство.
Цены на базовые версии моделей Volvo с 1 января 2019 года
|
Модель
|
Двигатель
|
Мощность, л.с.
|
Стоимость, руб.
|
S90
|
T4
|
190
|
2 840 000
|
T5
|
249
|
3 040 000
|
T6 AWD
|
320
|
3 840 000
|
D5 AWD
|
235
|
3 450 000
|
V90 Cross Country
|
T5 AWD
|
249
|
3 324 000
|
T6 AWD
|
320
|
4 078 000
|
D4 AWD
|
190
|
3 486 000
|
D5 AWD
|
235
|
3 678 000
|
XC60
|
D4 AWD
|
190
|
3 245 000
|
D5 AWD
|
235
|
3 515 000
|
T5 AWD
|
249
|
3 225 000
|
T6 AWD
|
320
|
3 695 000
|
XC90
|
D5 AWD
|
235
|
4 279 000
|
T5 AWD
|
249
|
3 919 000
|
T6 AWD
|
320
|
4 539 000
|
T8 Twin Engine
|
407
|
5 629 000
|
XC90 Excellence
|
T8 Twin Engine
|
407
|
8 670 000
|
V40 Cross Country
|
D2
|
120
|
1 904 000
|
T3
|
152
|
1 684 000
|
T4
|
190
|
1 954 000
|
T4 AWD
|
190
|
2 078 000
|
XC40
|
D3
|
150
|
2 253 000
|
D3 AWD
|
150
|
2 380 000
|
D4 AWD
|
190
|
2 533 000
|
T4 AWD
|
190
|
2 380 000
|
T5 AWD
|
249
|
2 782 000
- В сентябре Volvo представила универсал V60 Cross Country. Машина может появиться в России в следующем году.
- Новое поколение Volvo S60/V60 претендует на звание «Всемирный автомобиль года».
Фото: Volvo
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