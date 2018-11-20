В Москве составили портрет попадающего в аварии таксиста

Такси становится все более аварийно-опасным видом транспорта: 10% всех ДТП в Москве происходит с их участием.

В Москве сегодня работает 55 000 такси, а в Подмосковье — 112 000. Это на 8000 и 57 000 больше, чем год назад.

Число аварий с участием такси в Москве за год увеличилось на 50%, то есть в полтора раза. При этом общая аварийность в столице выросла лишь на 3,2%. По статистике, средний стаж вождения попадающих в ДТП таксистов составляет 5,5 лет, а их средний возраст — 27 лет.

По статистике ГИБДД столицы, год назад доля аварий с участием автомобилей такси составляла всего 6,6%. Сегодня она увеличилась до 9,9%. Сравниваются данные за первые полугодия. Чиновники не связывают это с тем, что в такси работают мигранты из других стран, так как доля аварий с этими таксистами составляет лишь пятую часть (21%), пишет «Коммерсантъ». Эксперты не согласны с этим заявлением и указывают на то, что россияне чаще сдают автомобили в аренду приезжим водителям, но сами за рулем не ездят, поэтому процент иностранных таксистов составляет около 80%.

Всего за 6 месяцев 2018 года в Москве произошло 405 аварий с участием такси, причем треть автомобилей имело подмосковную регистрацию, остальные стоят на учете в столице. В ГИБДД даже выявили интересную тенденцию: шансы попасть в аварию, передвигаясь на такси, увеличиваются во второй половине дня понедельника и четверга.

Тем временем самым опасным видом транспорта москвичи считают маршрутное такси.

Москве не нужно 55 000 такси, считают в столичном Диптрансе и намерены сократить их количество.

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