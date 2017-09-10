Новая Toyota Corolla: ищем отличия от предшественницы

Является ли новый компактный седан Toyota более совершенным по сравнению с прежней моделью? Давайте сравнивать.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Toyota > Corolla

Toyota Corolla пользуется большой популярностью не только в России, но и во всем мире. Первая Corolla появилась в продаже в далеком 1966 году и стала бестселлером компании Toyota. Это один из самых продаваемых автомобилей всех времен и народов, 11 поколений которого разошлись общим тиражом более 46 млн экземпляров.

Недавно состоялась премьера нового, уже двенадцатого поколения автомобиля, которому, как ни крути, придется соответствовать веяниям времени. Разберемся, чем отличается Toyota Corolla 2020 модельного года от машины одиннадцатого поколения, продававшейся с 2013 года и обновившейся в 2016 году.

Новая Toyota Corolla: ищем отличия от предшественницы

Фото: Toyota

Новая Toyota Corolla: ищем отличия от предшественницы
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Toyota Corolla (5)

Toyota 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Интересная внешность, просторный салон, высокая посадка, неприхотливость

Недостатки:

Бедные материалы отделки, скрипят тормоза

Комментарий:

Комплектация Стиль Плюс, турецкого производства. Суммирую первые впечатления после полугода эксплуатации. Первое, что хочется отметить — интересный дизайн, в нем действительно есть какие-то самурайские мотивы. Но это если смотреть спереди. Сзади — уже не так интересно. Сбоку — машина как машина....

Написать отзыв

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые