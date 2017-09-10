Новая Toyota Corolla: ищем отличия от предшественницы

Toyota Corolla пользуется большой популярностью не только в России, но и во всем мире. Первая Corolla появилась в продаже в далеком 1966 году и стала бестселлером компании Toyota. Это один из самых продаваемых автомобилей всех времен и народов, 11 поколений которого разошлись общим тиражом более 46 млн экземпляров.
Недавно состоялась премьера нового, уже двенадцатого поколения автомобиля, которому, как ни крути, придется соответствовать веяниям времени. Разберемся, чем отличается Toyota Corolla 2020 модельного года от машины одиннадцатого поколения, продававшейся с 2013 года и обновившейся в 2016 году.
- Построенная на той же платформе Camry уже успела получить спортивную версию.
- После появления в продаже седана Corolla двенадцатого поколения следует ожидать кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения.
Фото: Toyota
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