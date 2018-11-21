Кресла и руль снаружи: к чему приводит дружба с голландцами

Совместный проект наших и голландских мастеров можно описать так: встретились как-то русский, голландец и швед. Шведу не понравилось, что с ним сделали.

Volvo V40
Volvo V40

Volvo > V40

Что можно сделать, когда у вас слишком много времени и есть почти ненужный Volvo V40? Например, вынести сиденья за пределы автомобиля, далеко за передний бампер, чтобы у водителя и пассажиров возникло чувство полета.

Garage 54 и MasterMilo82 — это два популярных канала на YouTube, авторы которых исполняют невероятные трюки. Например, заправляют Лады растительным маслом либо меняют местами передачи в коробке Opel Astra. В конце концов эти люди с безумными мыслями нашли друг друга и нашли общий интерес.

Неизвестно, кому пришла в голову установить кресла водителя и двух пассажиров перед автомобилем на высоте около двух метров, но она была воплощена в жизнь. Ездить на такой машине оказалось очень весло, что авторы видео и продемонстрировали. К счастью, кресла были оснащены ремнями безопасности, иначе мы написали бы новость совсем другой эмоциональной окраски.

Фот, видео: YouTube

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