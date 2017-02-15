Россиянин Сергей Сироткин остался без места в Формуле-1

За британскую команду Williams в следующем году будут выступать Джордж Рассел и Роберт Кубица.

Сергей Сироткин, проводящий этот сезон за команду Williams, потерял свое место на следующий год. Контракт с россиянином был заключен на один год, в команду он попал благодаря финансовой поддержке SMP Racing Бориса Роттенберга. По неофициальной информации, у Сироткина был опцион на следующий год.

Однако в Williams, которая проводит худший в своей истории сезон (команда занимает последнее место в Кубке конструкторов), предпочли заключить на следующий год контракт с поляком Робертом Кубицей.

Роберт Кубица вернется в гонки спустя восемь лет после серьезной аварии в ралли

Об этом в интервью изданию Motorsport заявил сам Кубица. Так как свободных мест в командах больше не осталось, то по крайней мере в следующем году Сергей Сироткин не сможет быть боевым пилотом в Формуле-1. Ожидается, что официальное объявление о том, что Кубица занял место россиянина, будет сделано во время грядущего Гран-При Абу-Даби, которое пройдет в эти выходные.

Первоначально Кубица планировал сесть за руль болида Williams еще в 2018 году, но в команде предпочли Сергея Сироткина, а Кубица выполнял роль резервного пилота. Кубица возвращается в гонки спустя восемь лет после аварии, которая произошла на итальянском этапе чемпионата мира по ралли. Он получил серьезные травмы, а подвижность его левой руки до сих пор не вернулась в норму.

По слухам, в Williams предпочли Кубицу для того, чтобы он выполнял роль тренера для Джорджа Рассела. Последнего поддерживает Mercedes-AMG, которая поставляет британской команде двигатели.

В этом сезоне Сергей Сироткин регулярно выступал лучше своего напарника в квалификациях, но за один этап до конца сезона смог заработать всего одно очко в гонках.

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Фото: Martini Williams F1