Kia раскрыла подробности о новом Soul

Kia Soul 2019 модельного года
Компания Kia обещает оснастить новый Soul передовыми технологиями и различными продвинутыми ассистентами помощи водителю. Кроме того, багажник машины станет гораздо вместительнее.
Kia Soul 2019 модельного года
Впервые она получит версию X-Line, которая отличается рядом доработок, предназначенных для езды по бездорожью. Кроме X-Line новый Kia Soul будет предлагаться в версиях GT-Line и электрический Soul EV. По слухам, запас хода последнего от одной зарядки значительно увеличен.
Kia Soul 2019 модельного года
Уже известно, что новый Kia Soul будет оснащаться 2-литровым атмосферным мотором, а также турбированным двигателем объемом 1,6 литра.
Kia Soul 2019 модельного года
В продажу Kia Soul нового поколения поступит в следующем году. Тогда же будут объявлены цены.
- Недавно в продажу поступил обновленный Kia Sportage.
- Кроме того, Kia готовит для российского рынка новый В-кроссовер.
Фото: Kia
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