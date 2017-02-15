Kia раскрыла подробности о новом Soul

Премьера Kia Soul нового поколения намечена на 28 ноября, но уже стали известны некоторые особенности автомобиля.

Kia Soul
Kia Soul

Kia > Soul

Kia Soul 2019 модельного года
Kia Soul 2019 модельного года

Компания Kia обещает оснастить новый Soul передовыми технологиями и различными продвинутыми ассистентами помощи водителю. Кроме того, багажник машины станет гораздо вместительнее.

Kia Soul 2019 модельного года
Kia Soul 2019 модельного года

Впервые она получит версию X-Line, которая отличается рядом доработок, предназначенных для езды по бездорожью. Кроме X-Line новый Kia Soul будет предлагаться в версиях GT-Line и электрический Soul EV. По слухам, запас хода последнего от одной зарядки значительно увеличен.

Kia Soul 2019 модельного года
Kia Soul 2019 модельного года

Уже известно, что новый Kia Soul будет оснащаться 2-литровым атмосферным мотором, а также турбированным двигателем объемом 1,6 литра.

Kia Soul 2019 модельного года
Kia Soul 2019 модельного года

В продажу Kia Soul нового поколения поступит в следующем году. Тогда же будут объявлены цены.

Kia раскрыла подробности о новом Soul

Фото: Kia

Kia раскрыла подробности о новом Soul
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Отзывы о Kia Soul (4)

Kia 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Красивый дизайн, удобность все под рукой, хороший обзор.

Недостатки:

Пока их нет

Комментарий:

Только неделя на руках , купил две в подарок жене и маме на 8 Марта , пока откатываю. Но по мне очень шикарно ведёт себя на дороге, экономичная, дизель автомат. Учитывая что у нас на Крите в Греции дизельное топливо стоит 1.3 € а бензин 1.65 € за литр. Но покатаемся и о нюансах если появятся то о...

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