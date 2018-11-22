Извещение запоздало? Cрок льготной оплаты штрафов ГИБДД продлят!

Таким образом, если почтовое извещение по каким-то причинам запоздало, у автовладельца останется возможность оплатить штраф со скидкой в 50%, даже если он не укладывается в отпущенный законом 20-дневный срок. Для этого внесут изменения в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).
«В случае, если копия постановления о назначении штрафа, направленная привлеченному к административной ответственности лицу по почте заказным отправлением поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению», — цитирует текст проекта закона ТАСС.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что таким образом будет восстановлена справедливость, ведь права на льготу человек лишается по независящим от него причинам.
Напомним, на принятии этого решения настоял Конституционный суд, правительство подготовило поправки, а Госдума их поддержала.
- О предыстории этого решения мы писали, но напомним вкратце еще раз. Автовладелец Юрий Рейнхиммель пожаловался в Конституционный суд, что не смог оплатить с 50-процентной скидкой штраф за превышение скорости, потому что постановление по почте он получил с опозданием на месяц. И хотя он сам мог контролировать наличие штрафов в интернете, КС посчитал, что его были обязаны информировать с помощью любого способа доставки постановления, и предложил правительству доработать КоАП. Правительственный законопроект Госдума одобрила уже во втором чтении, так что с принятием закона проблем не возникнет.
- ГИБДД и Минздрав предлагают наказывать за употребление лекарств, при приеме которых есть противопоказания вождению автомобиля. Делается это для того, чтобы исключить редкие случаи ухода от наказания водителей, принявших лекарства в слишком больших дозах для достижения состояния наркотического опьянения.
Фото: depositphotos.com
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